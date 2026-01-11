Yalçın Koşukavak: "Oyunun 30 Dakikasında Hava Şartlarıyla Uğraştık" — Keçiörengücü 5-0 Hatayspor

Yalçın Koşukavak: "Oyunun 30 dakikasında hava şartlarıyla uğraştık"

Ankara Keçiörengücü, Hatayspor'u 5-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Yalçın Koşukavak değerlendirmelerde bulundu.

Koşukavak, maçla ilgili olarak şöyle konuştu: "Bizim rakibin kim olduğunu hiç düşünmeden kazanmamız gerekiyor. Oyunun 30 dakikasında hava şartlarıyla uğraştık. Çok yoğun kar vardı. Böyle hava şartlarında oyunu başka türlü oynamak gerekiyor."

Teknik direktör, ilk 30 dakikanın adaptasyonla geçtiğini, Hatay takımının kendi alanında beklediğini ve yoğun karda oyunun hücumlara döndüğünü belirtti.

Koşukavak sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Orada böyle takımlara karşı bir an önce golü bulup oyunu kontrol etmek gerekiyor. Bunu da başardık. İkinci yarı rakip biraz daha oyundan düşünce skor 5-0 oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Hatayspor‘a başarılar diliyorum"

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK DİREKTÖRÜ YALÇIN KOŞUKAVAK, HATAYSPOR MÜSABAKASININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU