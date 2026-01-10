Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası: Türkiye Grekoromende Zirvede

Antalya Kemer’deki turnuvanın ikinci günü tamamlandı; grekoromende Türkiye 220 puanla liderliğe yükseldi, kilolarda madalyalar sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:23
Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası: Türkiye Grekoromende Zirvede

Turnuvanın İkinci Günü Tamamlandı

Antalya Kemer’de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvasında ikinci gün müsabakaları sona erdi. Karşılaşmaların ardından sıkletlerdeki madalyalar ve kupa sahipleri belli oldu. Grekoromen stilde Türkiye, 220 puanla takım sıralamasında zirvede yer alırken İran 162 puanla ikinci, Kazakistan 104 puanla üçüncü oldu.

Grekoromen Stil

55 kg 1. Ömer Halis Recep; 2. Malik Gigiev (UWW); 3. Kianoush Mokhtar Shamshiri (İran); 3. Mehdi Mahmoud Kamali (İran)

60 kg 1. Mert Ilbars; 2. Mustafa Sağlam; 3. Murat Khatıt (UWW); 3. Mohamad Morad Ashiri (İran)

63 kg 1. Kerem Kamal; 2. Ali Khanjari Hajivand Nouraei (İran); 3. Enes Başar; 3. Yerkebulan Ardakov (Kazakistan)

67 kg 1. Bagdat Sabaz (Kazakistan); 2. Mustafa Safa Yıldırım; 3. Mohammad Hemmatollah Eskandari Jahmani (İran); 3. Murat Fırat

72 kg 1. Yussuf Ashrapov (Kazakistan); 2. Cengiz Arslan; 3. İbrahim Özdemir; 3. Rabil Askerov (UWW)

77 kg 1. Ahmet Yılmaz; 2. Danil Grigorev (UWW); 3. Abdul Samet Başar; 3. Aliasghar Hossein Sam Daliri (İran)

82 kg 1. Yüksel Sarıçek; 2. Mohammad Yadollah Arjmanddashtakı (İran); 3. Ömer Can Doğan; 3. Gamzat Gadzhiyev (UWW)

87 kg 1. Imam Aliev (UWW); 2. Aleksandr Krikukha (UWW); 3. Doğan Kaya; 3. Hasan Berk Kılınç

97 kg 1. Amirreza Hossein Moradiyan (İran); 2. Abdulkadir Cebi; 3. İbrahim Tigci; 3. Rakhat Berzhanov (Kazakistan)

130 kg 1. Arman Abdulah Tahmasebi (İran); 2. Fatih Bozkurt; 3. Muhammet Hamza Bakır; 3. Ali Nail Arslan

Kadınlar

50 Kkg 1. Zerda Demir; 2. Zehra Demirhan; 3. Miran Cheon (Kore); 3. Sumeyye Zeybek Sezer

53 Kilogram 1. Şevval Çayır; 2. Remziye Karadağ; 3. Fatma Yılmaz

55 kg 1. Tuba Demir; 2. Esra Pul; 3. Melda Dernekçi

57 kg 1. Elvira Süleyman Kamaloğlu; 2. Emine Çakmak; 3. Youngjin Kwon (Kore)

59 Kilogram 1. Dilan Tan; 2. Özlem Gürsoy; 3. Rabia Melisa Bayır (Türkiye)

62 kg 1. Sevim Akbaş; 2. Ebru Dağbaşı; 3. Suna Durmaz

65 kg 1. Beyza Nur Akkuş; 2. Aslı Demir; 3. Ece Ece

68 kg 1. Nesrin Baş; 2. Elif Şevval Kurt; 3. Beyzanur Erduman

72 kg 1. Buse Tosun; 2. İlayda Cın; 3. Haticenur Sarı

76 kg 1. Kadriye Koçak Aksoy; 2. Elmira Yasin; 3. Mehtap Gültekin

Turnuvanın üçüncü gününde diğer sıklet ve kupalar için müsabakalar devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

