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Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile Anlaşarak Yollarını Ayırdı

Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı ve teşekkürlerini iletti.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:09
Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ile Anlaşarak Yollarını Ayırdı

Yeni Malatyaspor'dan Sürpriz Ayrılık

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama, taraftarlar arasında büyük bir yankı uyandırdı.

Açıklama ve Teşekkür

Yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor'un, Adem Büyük ile karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırdığı belirtildi. Kulüp, teknik sorumluya verdiği katkılardan ötürü teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Bu gelişme, Yeni Malatyaspor'un geleceği için yeni bir strateji arayışının başlangıcını işaret ediyor. Taraftarlar, yeni teknik direktörün kim olacağını merakla bekliyor.

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