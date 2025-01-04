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Yeni Malatyaspor Maçında Boluspor'un Başarısı ve Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Boluspor'un 4-2 kazandığı Yeni Malatyaspor maçında teknik direktörler düşüncelerini paylaştı. Kahraman ve Uçkun'un değerlendirmeleri dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:52
Yeni Malatyaspor Maçında Boluspor'un Başarısı ve Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Boluspor, Yeni Malatyaspor’u 4-2 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor, Yeni Malatyaspor karşısında 4-2'lik galibiyetle sahayı terk etti. Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, takımının gösterdiği performansı övdü ve 3 puana ulaşmalarından dolayı oyuncularını kutladı.

Kahraman'dan Teşekkür ve Gelecek Maç Vurgusu

Basın toplantısında, Malatya'da iyi ağırlandıklarını belirten Kahraman, “Bizi çok güzel bir statta, ideal bir havada futbol oynadık. Bu bizim adımıza keyifliydi. Malatyaspor teknik ekibi ile futbolcularına teşekkür ediyorum; centilmence mücadele ettiler. Onların gösterdiği onur mücadelesini takdir etmek gerekiyor,” dedi. Kahraman, ayrıca, “Galibiyetten dolayı oyuncularımı kutluyorum. Artık önümüzdeki Adana maçına hazırlanacağız,” açıklamasında bulundu.

Uçkun: Genç ve Kırılgan Bir Takımız Var

Diğer yandan, Yeni Malatyaspor teknik sorumlusuna Murat Uçkun ise karşılaşmanın ilk dakikalarında yaşanan bireysel hatalara dikkat çekti. Uçkun, “İlk 12 dakikada 2 gol yedik. Genç ve kırılgan bir takım olduğumuzun bilincindeyiz. Bu lige göre tecrübesiziz ama oyuncularımla iyi niyetle mücadele ediyoruz. Buradan en azından iyi bir oyunla bir puan almak isterdik, ancak bunu başaramadık,” şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti....

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Boluspor teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti....

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Boluspor, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti. Boluspor teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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