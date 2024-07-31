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Yeni Yazılım İle Avrupa Kupa Kura Çekimleri Yapılacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerini özel bir yazılımla gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:15
Yeni Yazılım İle Avrupa Kupa Kura Çekimleri Yapılacak

UEFA'dan Yenilikçi Kura Çekim Sistemi

Bu sezon, Avrupa'nın önde gelen futbol turnuvaları olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimleri, UEFA tarafından geliştirilen özel bir yazılım yardımıyla yapılacak.

Kura Çekimi Detayları

29-30 Ağustos tarihlerinde Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek kura çekiminde kullanılacak yazılım, takımların eşleşmesini güvenli bir şekilde sağlamayı hedefliyor. UEFA'nın belirlediği katsayı sistemine göre, takımlar, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 4'er, Konferans Ligi'nde ise 6 torbaya ayrılacak.

Yenilikçi Eşleşme Kriterleri

Kura çekimi sırasında, birinciden dördüncü torbaya kadar devam ederek her torbadan 2 rakiple eşleşmeler yapılacak. Yeni sistem; ülke koruması ve aynı ülkeden 2'den fazla kulübün eşleşememesi gibi kriterleri dikkate alarak adil bir eşleşme süreci sunacak. Yazılım ayrıca iç ve dış sahada oynanacak maçların yerini de belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Yeni Format

Yeni sezonda, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatında önemli bir değişiklik yapıldı. Katılan takım sayısı 32'den 36'ya çıkarılarak geleneksel grup aşaması yerine lig sistemine geçildi. Takımlar, her biri 4 ev sahibi ve 4 deplasman maçı olmak üzere toplamda en az 8 maç oynayacaklar.

Takım Performansı ve Kontenjanlar

Ligin ilk 8 sırasını alan takımlar doğrudan son 16 turuna katılacakken, 9 ile 24. sırada yer alan ekipler, play-off müsabakaları ile son 16 için mücadele verecekler. Dört yeni kontenjanın dağıtımı, UEFA klasmanında 5. sırada yer alan ülkelerin yerel lig şampiyonları ve en iyi kolektif performans gösteren takımlara yapılacak. Ayrıca, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de benzer bir format uygulanacak.

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