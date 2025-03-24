Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılmaya Hakkı Kazandı

Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 11:51
Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılmaya Hakkı Kazandı

Yeni Zelanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı. Okyanusya Elemeleri finalinde Yeni Kaledonya'yı 3-0 mağlup eden Yeni Zelanda, bu zaferle birlikte tarihindeki üçüncü Dünya Kupası'na katılmayı başardı.

Yeni Zelanda, daha önce 1982 ve 2010 yıllarında Dünya Kupası'nda mücadele etmişti. Bu başarı, uluslararası arenada yine büyük bir heyecan yaratıyor.

Diğer yandan, Japonya da AFC Dünya Kupası Elemeleri C Grubu maçında Bahreyn'i 2-0 yenerek, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk ülke olmuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte bir ilke imza atarak 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Bu organizasyonda ABD, Kanada ve Meksika, ev sahibi olarak turnuvada yer alacaklar.

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