Yeşilyurtspor - Hacettepe: Maçı Murat Durgutoğlu Yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 3. Lig 2. Grup 10. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Karşılaşma Detayları
Karşılaşma: Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Tarih ve Yer: 9 Kasım tarihinde Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.
Başlama Saati: 15.00
Atanan Hakemler
Başhakem: Konya Bölgesi Klasman Hakemi Murat Durgutoğlu
Yardımcı Hakemler: Samsun Bölgesi Klasman Hakemi Mehmet Şenkaya, Kocaeli Bölgesi Klasman Hakemi Hakan Dursun
Dördüncü Hakem: Konya Bölgesi Klasman Hakemi Yiğit Bora Çağıran
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) NESİNE 3. LİG 2.GRUP’TA OYNANACAK OLAN 10. HAFTA KARŞILAŞMALARINDA GÖREV YAPACAK HAKEMLERİ AÇIKLADI.