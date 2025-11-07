Yeşilyurtspor - Hacettepe: Maçı Murat Durgutoğlu Yönetecek

Nesine 3. Lig 2. Grup 10. haftasında Malatya Yeşilyurtspor-Hacettepe maçını Konya Bölgesi hakemi Murat Durgutoğlu yönetecek; maç 9 Kasım 15.00'te Yeni Malatya Stadyumu'nda.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:38
Yeşilyurtspor - Hacettepe: Maçı Murat Durgutoğlu Yönetecek

Yeşilyurtspor - Hacettepe: Maçı Murat Durgutoğlu Yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 3. Lig 2. Grup 10. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Karşılaşma Detayları

Karşılaşma: Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor

Tarih ve Yer: 9 Kasım tarihinde Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

Başlama Saati: 15.00

Atanan Hakemler

Başhakem: Konya Bölgesi Klasman Hakemi Murat Durgutoğlu

Yardımcı Hakemler: Samsun Bölgesi Klasman Hakemi Mehmet Şenkaya, Kocaeli Bölgesi Klasman Hakemi Hakan Dursun

Dördüncü Hakem: Konya Bölgesi Klasman Hakemi Yiğit Bora Çağıran

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) NESİNE 3. LİG 2.GRUP’TA OYNANACAK OLAN 10. HAFTA...

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) NESİNE 3. LİG 2.GRUP’TA OYNANACAK OLAN 10. HAFTA KARŞILAŞMALARINDA GÖREV YAPACAK HAKEMLERİ AÇIKLADI.

İLGİLİ HABERLER

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uluslararası Bocce Şampiyonası Öncesi Elazığ’a Çifte Gurur
2
Samsunspor Konferans Ligi'nde Lider: 3'te 3, 7 Gol ve Yenilgisiz
3
Alanyaspor, Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
4
Trabzonspor, 12. haftada Corendon Alanyaspor’u Ağırlıyor
5
TFF, Yeni Malatyaspor - Arnavutköy Maçı Hakemlerini Açıkladı
6
Amasya Suluova'da 470 Pehlivanla Yağlı Güreşte Başpehlivan Bekir Eryücel
7
Kocaelispor, Mesut Can Tunalı'yı Serikspor'a Kiraladı — Sözleşme 2027'ye Uzadı

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor