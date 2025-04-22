Yetenek Taramasıyla Keşfedilen İrem ve Buğlem, Olimpiyat Hedefiyle İlerliyor

Yetenek Taramasında Keşfedilen İrem ve Buğlem, Olimpiyat Hedefiyle İlerliyor

Yozgat’ta 2018 yılında gerçekleşen Sportif Yetenek Taraması'nda sadece 7 yaşındayken keşfedilen milli tekvandocular İrem Örül ve Buğlem Doğan, önemli şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Şu anda 14 yaşında olan bu genç sporcular, olimpiyat oyunlarına katılma hedefiyle iddialı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

7 Yılda Önemli Başarılar

Yerköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda antrenör Ahmet Gün tarafından keşfedilen İrem ve Buğlem, geçtiğimiz 7 yıl içinde tekvandoda birçok başarıya imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Yerköy Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri olan bu milli sporcular, okul dışındaki zamanlarını antrenörleri rehberliğinde şampiyonalara hazırlanarak geçiriyor.

İrem Örül'ün Başarıları

Son olarak Niğde'de düzenlenen Gençler Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkan İrem Örül, 2023 yılında Türkiye Okul Sporları Şampiyonası'nda ikincilik, 2024’te ise Türkiye Yıldızlar Şampiyonası ve Avrupa Yıldızlar Şampiyonası’nda üçüncülük elde ettiğini belirtti. İrem, antrenör Ahmet Gün ile gerçekleştirdikleri çalışmalar karşılığında kendisi ve arkadaşı Buğlem ile güzel dereceler elde ettiklerini vurguladı.

“Tekvando benim için çok değerli. Hiçbir sporu buna değişmem. Hedefim olimpiyatlara katılmak ve Türkiye bayrağını gururla dalgalandırmaktır.” dedi.

Buğlem Doğan’ın Hedefleri

Buğlem Doğan ise Romanya'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda ikincilik elde etti. Ayrıca 2024 yılında Ankara’da gerçekleşecek Avrupa Çoklu Tekvando Oyunları'nda ikinci, Antalya Turkish Open'da ise şampiyon oldu. “Son olarak Niğde’de yapılan Gençler Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum.” diyen Buğlem, şunları ekledi: “Hedefim milli takım adına dünya şampiyonalarına katılmak ve ailemi, ülkemi gururlandırmak.”

Başarıların Arkasındaki İsim: Ahmet Gün

Beden eğitimi öğretmeni Ahmet Gün, Yerköy’de 10 yıldır antrenörlük yaptığını belirterek, yetiştirdiği öğrencilerin Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında başarılara imza attığını ifade etti. Bugüne dek milli takıma dört sporcu kazandıran Gün, dünya şampiyonaları ve olimpiyat oyunlarında Türkiye’yi başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Gün, “İrem ve Buğlem’in ileride büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum” diyerek genç sporculara olan inancını vurguladı.

Tekvandoda Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan 14 yaşındaki milli sporcular İrem Örül (solda) ve Buğlem Doğan (sağda), olimpiyat oyunlarına katılma hedefiyle, antrenör Ahmet Gün (ortada) yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Tekvandoda Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan 14 yaşındaki milli sporcular İrem Örül (solda) ve Buğlem Doğan (sağda), olimpiyat oyunlarına katılma hedefiyle, antrenör Ahmet Gün (ortada) yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.