Yiğit Gülmezoğlu: Şampiyonluk Özlemimizi Sonlandıracağız

Yiğit Gülmezoğlu'ndan Şampiyonluk Vurgusu

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nın yetenekli oyuncusu Yiğit Gülmezoğlu, bu sezon lig ve Türkiye Kupası'nda kazandıkları başarılarla 2019'dan beri süren şampiyonluk özlemlerini sona erdirmek istediklerini belirtti.

Beklentiler Büyüyor

28 yaşındaki smaçör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin beklentisi her zaman şampiyonluktur. Bu motivasyonu son derece derinden hissediyoruz. Büyük Fenerbahçe taraftarının desteği ile birlikte, azmimiz ve çalışma disiplinimiz sayesinde en yüksek başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Gerçekçi Hedefler

Gülmezoğlu, takımın hedeflerinin net olduğunu vurgulayarak, "Bu sezon, öncelikli hedefimiz lig şampiyonluğudur. Bunun yanı sıra, Türkiye Kupası'nda da aynı başarıyı elde etmek istiyoruz. CEV Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi şekilde gruptan çıkıp, ilerleyerek en yükseğe ulaşmayı hedefliyoruz. Ritmimizi yakaladıktan sonra bu hedeflere ulaşmanın önünde hiçbir engel olmadığını düşünüyorum." dedi.

Milli Takımda İyi Bir Jenerasyon

Yiğit Gülmezoğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımı için de umutlu konuştu. "Son zamanlarda yakaladığımız ivmeyi oldukça iyi buluyorum. Ancak, kadın voleybolunda olduğu gibi, olimpiyat oyunlarını da hedeflememiz gerekiyor. Bunun için önümüzdeki dört yıllık süreçte tüm oyuncuların kulüplerinde ve milli takımda büyük özveri göstermesi şart." dedi.