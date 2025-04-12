Yıldız Milli Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu

Yıldız Milli Tekvando Takımı Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Birinci Oldu

Yıldızlar kategorisinde Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'na katılan Türk sporcular, 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak takım halindeki şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Tüm Sıralamalarda Başarı

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenen bu organizasyonda Türkiye'yi 40 sporcu temsil etti. 20’şer erkek ve kız sporcu, tatamide mücadele etti.

Altın Madalya Sahipleri

Erkeklerde tatamiye çıkan Metehan Tekin (37 kilo), Yunus Ali Körpe (49 kilo) ve Muhammed Ali Arslan (61 kilo), altın madalya sahibi olan isimler oldu.

Takım Başarısı

Yıldız milli takımı, bu başarısıyla sadece ülke sıralamasında zirveye çıkmakla kalmadı, aynı zamanda kız ve erkek takımları olarak da en üstte yer aldı.

Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'na yıldızlar kategorisinde katılan Türk sporcular, 3'ü altın, 18 madalya kazanarak tüm sıralamalarda takım halinde şampiyonluğa ulaştı.