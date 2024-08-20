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Young Boys-Galatasaray Maçına Doğru: Patrick Rahmen ve David von Ballmoos'un Açıklamaları

Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen ve kaleci Ballmoos, Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 19:11
Young Boys-Galatasaray Maçına Doğru: Patrick Rahmen ve David von Ballmoos'un Açıklamaları

Young Boys-Galatasaray Maçına Hazırlık

İsviçre'nin Young Boys takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Maç öncesi, Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen, ekibinin maç için hazırlıklarını tamamladığını ve Galatasaray'ı ciddiye aldıklarını belirtti.

Patrick Rahmen'ın Açıklamaları

Bern'deki Wankdorf Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Rahmen, "Galatasaray'da kaliteli futbolcular var. Maç zor olacak fakat kendi evimizde kazanabileceğimize inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

İsviçre Ligi'nde iyi başlangıç yapamadıklarını kabul eden Rahmen, "Galatasaray maçına iyi hazırlanmalıyız. Maç öncesi biletlerin tamamı satıldı ve biz hazırız," şeklinde konuştu.

Sakatlıklar ve Takım Moralinin Önemi

Birçok oyuncusunda sakatlık bulunan Young Boys, bu durumu göz ardı ederek sahada olan futbolcularına güvendiğini vurguladı. Rahmen, "Önümüzdeki iki maça hazırız. Kendimize güveniyor ve iyi bir performans sergileyeceğimize inanıyoruz," dedi.

David von Ballmoos'un Değerlendirmeleri

Young Boys kalecisi David von Ballmoos, Galatasaray'ın maça favori olarak çıkacağını kabul etti. "Kendi sahamızda oynamak bir şans, ama Galatasaray güçlü bir rakip," diyerek düşüncelerini paylaşan Ballmoos, mental olarak hazırlıklarını sürdüğünü söyledi.

"Antrenmanlarda takım arkadaşlarımızla birbirimizi tanıdık. İyi bir uyum sağladık," diyen Ballmoos, sakatlıkların takımı etkilemeyeceğini ifade etti.

Young Boys, Galatasaray ile yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak. Bu önemli mücadele TRT 1 ve tabii platformunda canlı yayınlanacak.

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