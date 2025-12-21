Yozgat Şehir Stadyumu Bakan Osman Aşkın Bak’ın Katılımıyla Açıldı

Açılış töreni

Yozgat’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen 8 bin taraftar kapasiteli Yozgat Şehir Stadyumu, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

Bakan Bak'ın konuşması

Bak konuşmasında Yozgat’ın spor geçmişine vurgu yaparak, "Yozgatspor varken İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden buraya bir sporcu göndermiştik. Yozgatspor o dönem güzel işler yapmıştı. Büyük kulüpleri burada mağlup etmişti. Yozgat’ta bir spor ve futbol kültürü var. Güreş ve futbol kültürü var. Bugün yiğitlerin harman olduğu Yozgat’ta güzel bir spor tesisinin açılışındayız, güzel bir eserin açılışındayız." dedi ve ekledi: "Bizler şanslıyız çünkü sporun içerisinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var."

Bak, spora verilen desteğin sonuçlarına dikkat çekerek, "Spora değer veren, gençlere değer veren, spor yatırımlarını destekleyen, Türkiye’nin dört bir yanında modern stadyumların yapılmasını sağlayan. Bugüne kadar UEFA ve FİFA standartlarında 41 stadyum yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Pek çok kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzları, atletizm pistleri. Türkiye’de bir spor tesisleri devrimi var" ifadelerini kullandı.

Ankara stadyumu ve 2032 hazırlıkları

Bakan Bak, Türkiye’nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasına ortak ev sahipliği yapacağını hatırlatarak yatırımların hızla sürdüğünü söyledi. Bu çerçevede Ankara’da yapımı süren stadyumun 2026 yılı ortalarında hizmete açılacağının müjdesini verdi ve "Cumhurbaşkanımızın bize talimatı var. ’Gençlere spor yapacakları alanlar yapın, amatör sporlara destek olun’ şeklinde" ifadelerini paylaştı.

Tören sonrası

Açılışın ardından Bakan Bak sahayı gezerek top sektirdi. Bozokspor Kulüp Başkanı Alparslan Akyüz, Bakan Bak’a 66 numaralı Bozokspor forması hediye etti. Tören sonunda açılışı yapılan sahada oynanan 3. Lig Bozokspor-Sebat Gençlikspor müsabakası izlendi.

YAPIMI TAMAMLANAN YOZGAT ŞEHİR STADYUMU BAKAN OSMAN AŞKIN BAK’IN KATILIMI İLE AÇILDI, BURADA KONUŞAN BAK, ŞANSLI OLDUKLARINI ÇÜNKÜ SPORUN İÇERİSİNDEN GELEN BİR CUMHURBAŞKANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.