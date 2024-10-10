Yozgat'ta Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta Gerçekleşti

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Yozgat'ta gerçekleştirilen Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası, büyük bir coşkuyla sona erdi. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin 40 ilinden 120 kulüpten 350 sporcu katıldı.

Sıralamalar ve Şampiyonlar

Müsabakalarda erkeklerdeki kazanlar şu şekilde:

55 kg: Halil Gökdeniz

Halil Gökdeniz 60 kg: Mehmet Yüce

Mehmet Yüce 66 kg: Mert Kaplan

Mert Kaplan 73 kg: Cebrail Bolat

Cebrail Bolat 81 kg: Umut Özcan Sucu

Umut Özcan Sucu 90 kg: Muharrem Alperen Arslan

Muharrem Alperen Arslan 100 kg: Mehmet Emin Demir

Mehmet Emin Demir +100 kg: Cihan Ayberk Tiyek

Kadınlarda ise şampiyonlar:

44 kg: Nesrin Çetin

Nesrin Çetin 48 kg: Emine İkra Candan

Emine İkra Candan 52 kg: Ayşenur Özden

Ayşenur Özden 57 kg: Sümeyye Çekici

Sümeyye Çekici 63 kg: Işıl Sinem Aydın

Işıl Sinem Aydın 70 kg: Zeynep İnci Çerez

Zeynep İnci Çerez 78 kg: Merve Yurdakul

Merve Yurdakul 78 üstü: Gizem Coşkun

Vali Özkan ve Federasyon Başkanı Türkiş'ten Açıklamalar

Madalya töreninde söz alan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat’ın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda her geçen gün yeni hizmetlerle halkı buluşturduğunu belirtti. Ayrıca, altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal, sportif ve bilimsel alanlarda da etkinliklerin sürdüğünü ifade etti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Yozgat'ta bu organizasyonu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Türkiş, federasyonun genç bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki yıllarda daha dinamik organizasyonlarla karşınızda olacağız. Şu anda 11 bin 500 lisanslı sporcumuz var ve yıl sonuna kadar bu rakamı 13 bin’e ulaştırmayı öngörüyoruz," dedi.

Ayrıca, Yozgat’ta bir güreş lisesi kurulması için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Türkiş, bu akademik kurumun hem minder hem de geleneksel güreşlerin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Vali Özkan, İbrahim Türkiş ve milli güreşçiler Taha Akgül ile Rıza Kayaalp takdim etti.