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YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Danilos Pizza'yı Mağlup Etti

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza'yı 87-65 ile geçti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 18:12
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Danilos Pizza'yı Mağlup Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin İkinci Haftası

YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, 2023 sezonunun ikinci haftasında sürpriz bir performans sergileyerek Danilos Pizza karşısında 87-65'lik skorla galip geldi.

Maçın Detayları

Bu hafta, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol'un deplasman maçında, takım etkileyici bir oyun sergileyerek rakibini geride bıraktı. Bu galibiyet, Bodrum temsilcisinin ligdeki iddiasını güçlendirdi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza'dan Louis, rakibi Li (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza'dan Louis, rakibi Li (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza'dan Louis, rakibi Li (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza'dan Louis, rakibi Li (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza'dan Louis, rakibi Li (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza'dan Louis, rakibi Li (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza'dan Louis, rakibi Li (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza'dan Louis, rakibi Li (solda) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Danilos Pizza ile YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları, Kocaeli'de Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Danilos Pizza'dan Louis, rakibi Li (solda) ile mücadele etti.

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