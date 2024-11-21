Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Stefan Moody ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Amerikalı oyuncu Stefan Moody'yi transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Moody ile 2024-25 sezonu için sözleşme imzalandığı bildirildi.

Son olarak Çin'in Nanjing Monkey Kings takımında forma giyen Moody, yeni takımında büyük bir heyecanla mücadele edeceğini ifade etti.

Ayrıca, açıklamada Çin ekiplerinden Liaoning Flying Leopards takımından 28 Eylül'de transfer edilen ABD'li oyuncu Sharife Cooper ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği de belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.