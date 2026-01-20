Yüksel Yıldırım, Gessime Yassine'i 7 Milyon Euro'ya Strasbourg'a Sattı

Yüksel Yıldırım, USL Dunkerque'in 20 yaşındaki kanadı Gessime Yassine'i 7 milyon euroya Strasbourg'a sattı; Ndiaye'ye tebrik ve yeni transfer bekleniyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:43
Yüksel Yıldırım'tan bir yüksek bonservis satışı daha: Gessime Yassine Strasbourg'a 7 milyon euro

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Anthony Musaba’nın Fenerbahçe’ye transferinin ardından sahibi olduğu USL Dunkerque’in 20 yaşındaki kanat oyuncusu Gessime Yassine’i 7 milyon euroya Strasbourg’a sattı.

Satışın arka planı

Amissos Sports Group çatısı altında Samsunspor ve USL Dunkerque üzerinden yürütülen planlamanın yeni adımı olan bu transfer, Fransa Lig 2’de ilk 4 içinde yer alan Dunkerque’ten Lig 1 ekibi Strasbourg’a gerçekleşti.

Yıldırım'ın değerlendirmesi

Yıldırım satışın ardından sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Bir transferden fazlası, küresel bir futbol vizyonu. Gessime Yassine’in Strasbourg’a transferi, doğru futbol aklı ve doğru bağlantılarla kurulan bir yapının sonucudur. Amissos Sports Group çatısı altında, Türkiye’den Avrupa’ya uzanan sürdürülebilir bir futbol ekosistemi inşa ediyorum. Bu vizyonun sahadaki karşılıklarından biri de Samsunspor’dur. Demba Ba ile kurduğumuz güçlü bağ, yalnızca bir transfer değil; uzun vadeli planlamanın ve uluslararası güvenin göstergesidir. Gessime Yassine, bu sürecin ardından U20 Dünya Kupası’nı kazanarak kariyerine çok önemli bir başarı daha eklemiştir. Türk futbolu da doğru akılla büyüyecektir. Bu daha bir başlangıç"

Ndiaye tebrik edildi, yeni transfer yolda

Başkan Yıldırım, ayrıca finalde Fas’ı yenerek Afrika Kupası şampiyonu olan Senegal’in forveti ve Samsunspor’un oyuncusu Cherif Ndiaye’yi tebrik etti.

Yıldırım’ın sözleri şöyleydi: "Oyuncumuz Cherif Ndiaye’yi ve Senegal Milli Takımı’nı elde ettiği AFCON başarısından dolayı tebrik ediyorum. Samsunspor’da bu karakteri ve mentaliteyi sahaya yansıtan bir oyuncuyla çalışıyoruz. Amissos Sports Group vizyonu; yalnızca transfer yapmak değil, doğru karakterleri doğru projelerle buluşturmaktır. Büyük hedefler, büyük karakterlerle inşa edilir. Samsunspor ile birlikte nice başarılara Cherif"

Öte yandan Samsunspor, oyuncu satışlarının yanı sıra büyük takımların da peşinden koştuğu Troyes forması giyen Fildişili kanat forvet Kouadou Jaurs Assoumou ile anlaşma sağladı. Oyuncunun bugün Türkiye’ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

