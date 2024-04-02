Yunanistan'dan Fatih Terim'e ağır sözler

Fatih Terim'in çalıştırmaya başladığı Yunanistan kulübü Panathinaikos, dün gerçekleşecek mücadelesinde PAOK'u konuk alırken yaşanan mağlubiyet kafaları karıştırdı. Sahdan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken şampiyonluk umutlarında azalmalar yaşandı.



Yunanistan Süper Lig'de normal sezonu 56 puan ile 4. sırada yer alan Panathinaikos, şampiyonluk turuna iyi başlamıştı. Terim'in öğrencileri ise ilk hafta 3-1 'lik skor ile kazanırken PAOK karşısında mağlubiyet yaşadı. PAOK'un gollerini ise Despodov, Thomas ve penaltıdan Schwab attı. PAOK bu sonuçla ikinci sıradaki yerini korudu ve 63 puana yükseldi. Panathinaikos ise 59 puanla 3. sırada kaldı.



YUNAN BASININDAN ELEŞTİRİ

PAOK mağlubiyetiyle beraber Yunan basınından açıklamalar gelirken Fatih Terim için konuşuldu. Mağlubiyeti hakemlerin üzerine yıktığı vurgu yapılan tecrübeli isimin öz eleştiri yapması beklentisi oluştu. Gelen haberler üzerine Fatih Terim, Razvan Lucesu'ya Jose Luis Mendilibar'ın ilk hafta kendisine verdiği hediyenin bir benzerini verdi. Hücum ikilisi, kanat oyuncusu, defansif orta saha oyuncusu olmayan ve Bakasetas, Ioannidis ve Mladenovic'in yorgun olduğu bir geri hatla sahaya çıkma konusunda anlaşmazlıklar yaşanırken bu mağlubiyet şampiyonluk hedefinde geriye düşürdü.



MAÇIN HAKEMİNDE YÜKLENDİ

Fatih Terim, Süper Lig play off ikinci turunda Panathinaikos ve PAOK arasında oynan mücadele sonucundan ötürü maçın hakemleri suçlandı. Kendi sahasındaki avantajı kullanamayan Panathinaikos, 3-2 mağlup oldu. PAOK'un gaibiyeti için tebrik eden Terim, maçın hakemine yüklendi.

