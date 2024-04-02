Bist 100
9.067,2 0%
DOLAR
32,1 -0,28%
EURO
34,66 -0,15%
ALTIN
2.331,74 0,36%

Yunanistan'dan Fatih Terim'e ağır sözler

Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig Şampiyonluk Turu'nda evinde PAOK'a 3-2 mağlup olması sonrasında şampiyonluk yarışında dengeler değişti. Yenilgiyle beraber Fatih Terim hakemlere yüklenirken Yunan basınından sert tepkiler geldi.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 14:24
Yunanistan'dan Fatih Terim'e ağır sözler

Fatih Terim'in çalıştırmaya başladığı Yunanistan kulübü Panathinaikos, dün gerçekleşecek mücadelesinde PAOK'u konuk alırken yaşanan mağlubiyet kafaları karıştırdı. Sahdan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken şampiyonluk umutlarında azalmalar yaşandı.

Yunanistan Süper Lig'de normal sezonu 56 puan ile 4. sırada yer alan Panathinaikos, şampiyonluk turuna iyi başlamıştı. Terim'in öğrencileri ise ilk hafta 3-1 'lik skor ile kazanırken PAOK karşısında mağlubiyet yaşadı. PAOK'un gollerini ise Despodov, Thomas ve penaltıdan Schwab attı. PAOK bu sonuçla ikinci sıradaki yerini korudu ve 63 puana yükseldi. Panathinaikos ise 59 puanla 3. sırada kaldı.
fatih terim
YUNAN BASININDAN ELEŞTİRİ
PAOK mağlubiyetiyle beraber Yunan basınından açıklamalar gelirken Fatih Terim için konuşuldu. Mağlubiyeti hakemlerin üzerine yıktığı vurgu yapılan tecrübeli isimin öz eleştiri yapması beklentisi oluştu. Gelen haberler üzerine Fatih Terim, Razvan Lucesu'ya Jose Luis Mendilibar'ın ilk hafta kendisine verdiği hediyenin bir benzerini verdi. Hücum ikilisi, kanat oyuncusu, defansif orta saha oyuncusu olmayan ve Bakasetas, Ioannidis ve Mladenovic'in yorgun olduğu bir geri hatla sahaya çıkma konusunda anlaşmazlıklar yaşanırken bu mağlubiyet şampiyonluk hedefinde geriye düşürdü.

MAÇIN HAKEMİNDE YÜKLENDİ
Fatih Terim, Süper Lig play off ikinci turunda Panathinaikos ve PAOK arasında oynan mücadele sonucundan ötürü maçın hakemleri suçlandı. Kendi sahasındaki avantajı kullanamayan Panathinaikos, 3-2 mağlup oldu. PAOK'un gaibiyeti için tebrik eden Terim, maçın hakemine yüklendi.

İLGİLİ HABERLER

Sabah 09.00'da 4A-4B'liye taze müjde geldi! İkramiyeye ek özel ödemeler yapılacak

Sabah 09.00'da 4A-4B'liye taze müjde geldi! İkramiyeye ek özel ödemeler yapılacak

TEB Nisan'da da bir adım önde! Tek SMS'ye 1150 TL ödüyor

TEB Nisan'da da bir adım önde! Tek SMS'ye 1150 TL ödüyor

Bankada parası ve maaşı olan herkesi ilgilendiriyor! 2 gün kaldı, başlıyor

Bankada parası ve maaşı olan herkesi ilgilendiriyor! 2 gün kaldı, başlıyor

A'dan Z'ye tüm emekliye yüzde 35'lik zam kutusu açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

A'dan Z'ye tüm emekliye yüzde 35'lik zam kutusu açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
2
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
3
Bayern Münih Sacha Boey için kararını verdi
4
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
5
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
6
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
7
Gürcistan tarihinde ilk kez EURO'ya katılıyor! Türkiye'nin rakipleri belli oldu

PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor

Altın fiyatları füze gibi uçtu! Gram altın biriktirenler o tarihte zengin olacak!

A'dan Z'ye tüm emekliye yüzde 35'lik zam kutusu açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Kredi kartı olanlar artık bunu ödemeyecek! İhbar eden herkesi bu dertten kurtaracak

Sabah 09.00'da 4A-4B'liye taze müjde geldi! İkramiyeye ek özel ödemeler yapılacak

O bankada hesabı olan 3000 TL bayram hediyesini kaptı! Bu işlemi yapana para yağacak

Araçları park ettirecek zam! Mazot ve benzin 50 TL'ye yükseliyor

Bacaklarına kramp girenler hemen deniyor! Yoğurtla yenirse vücudu magnezyuma doyuruyor

O emekli bugün koştur koştur bankaya gitsin! IBAN'a bakan yaşayacak

Bankada parası ve maaşı olan herkesi ilgilendiriyor! 2 gün kaldı, başlıyor

Renault gemileri yaktı, fiyatı düşürdü! Tam 189 bin TL'lik indirimi müjdeledi

TEB Nisan'da da bir adım önde! Tek SMS'ye 1150 TL ödüyor