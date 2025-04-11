Yunus Akgün'den Samsunspor Galibiyeti Üzerine Açıklamalar

Yunus Akgün'den Önemli Açıklamalar

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yenerek kritik bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burası zor bir deplasmandı, bunu biliyorduk. Samsunspor iyi işler yapıyor. Burada kazanmak çok önemliydi. Artık finale yaklaşıyoruz, mayıs da yaklaşıyor. Allah'ın izniyle şampiyon olup 5. yıldızı takmak istiyoruz." dedi.

Sağlık Durumu İyileşiyor

Milli futbolcu, sağlık durumuyla ilgili bir soruya yanıt vererek, "Ağrılarım daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak da toparlamaya başladım. Takıma daha çok katkı sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Yeni Tesislere Dair Düşünceler

Galatasaray'ın yeni tesislerine taşınmasını da değerlendiren Akgün, Florya'da büyüdüğü için yeni tesisin kendisine farklı geldiğini belirtti. Yeni tesisle birlikte bir şampiyonluk getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Gol Sevinci ve Hedefler

Akgün, maçtaki gol sevinciyle ilgili şöyle konuştu: "Apo abi ile Eren, milli takımda yapmıştı, hoşumuza gidiyordu. İnşallah daha çok gol atarsam bunu devam ettirmek istiyoruz." Kalan tüm maçların zor geçeceğini vurgulayan milli futbolcu, "Her maç zor artık, sona yaklaşıyoruz. Elimizden geleni yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 2-0 yenen Galatasaray'da forvet oyuncusu Yunus Akgün, maçın ardından açıklamalarda bulundu.