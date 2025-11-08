Yunus Akgün: Fıtık Ameliyatını Başarıyla Tamamladı, Sahalara Dönecek

Galatasaraylı Yunus Akgün fıtık ameliyatını başarıyla tamamladığını açıkladı; destek verenlere teşekkür etti ve sahalara güçlü dönmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:05
Yunus Akgün: Fıtık Ameliyatını Başarıyla Tamamladı

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, sosyal medya hesabından ameliyat sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Açıklama ve teşekkür

Yunus, paylaşımında: "Futbol zaman zaman zorlu sınavlar sunar ancak önemli olan bu süreçlerden daha güçlü çıkabilmektir. En kısa zamanda, eskisinden de kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Ameliyat sürecinde yanımda olan, destek mesajlarıyla moral veren herkese içten teşekkür ederim. Ayrıca operasyon sürecindeki titiz ilgileri ve emekleri için Dr. Metin Ertem ve Dr. Yener İnce'ye özellikle teşekkür ederim.

Yunus'un açıklaması, oyuncunun iyileşme sürecine dair olumlu mesajını ve sahalara dönme kararlılığını vurguladı.

