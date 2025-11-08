Yunus Akgün: Fıtık Ameliyatını Başarıyla Tamamladı, Sahalara Dönecek

Yunus Akgün: Fıtık Ameliyatını Başarıyla Tamamladı

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, sosyal medya hesabından ameliyat sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Açıklama ve teşekkür

Yunus, paylaşımında: "Futbol zaman zaman zorlu sınavlar sunar ancak önemli olan bu süreçlerden daha güçlü çıkabilmektir. En kısa zamanda, eskisinden de kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Ameliyat sürecinde yanımda olan, destek mesajlarıyla moral veren herkese içten teşekkür ederim. Ayrıca operasyon sürecindeki titiz ilgileri ve emekleri için Dr. Metin Ertem ve Dr. Yener İnce'ye özellikle teşekkür ederim.

Yunus'un açıklaması, oyuncunun iyileşme sürecine dair olumlu mesajını ve sahalara dönme kararlılığını vurguladı.

GALATASARAYLI FUTBOLCU YUNUS AKGÜN, AMELİYAT SÜRECİNİN BAŞARIYLA TAMAMLANDIĞINI SÖYLEYEREK, "FUTBOL ZAMAN ZAMAN ZORLU SINAVLAR SUNAR ANCAK ÖNEMLİ OLAN BU SÜREÇLERDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKABİLMEKTİR. EN KISA ZAMANDA, ESKİSİNDEN DE KARARLI VE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAHALARA DÖNMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM" DEDİ.