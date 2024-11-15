Yunus Akgün: "Galler Zor Bir Rakip, Ama Kazanacağız"

A Milli Takım'ın Hedefi: Galler Galibiyeti

A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Yunus Akgün, yarın Kayseri'de Galler ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yunus, karşılaşmanın ardından grup liderliği için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Taraftar Desteğiyle Galibiyet İnanışı

RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunus Akgün, "Galler zor bir rakip, bunu biliyoruz ve farkındayız. Yarın bizim için çok önemli bir maç. Kazanırsak gruptan lider olarak çıkacağız." dedi.

Dünya Kupası Hayali