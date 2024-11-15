Yunus Akgün: "Galler Zor Bir Rakip, Ama Kazanacağız"

A Milli Takım'ın Hedefi: Galler Galibiyeti
A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Yunus Akgün, yarın Kayseri'de Galler ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçına dair önemli açıklamalarda bulundu. Yunus, karşılaşmanın ardından grup liderliği için büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.
Taraftar Desteğiyle Galibiyet İnanışı
RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunus Akgün, "Galler zor bir rakip, bunu biliyoruz ve farkındayız. Yarın bizim için çok önemli bir maç. Kazanırsak gruptan lider olarak çıkacağız." dedi.
Dünya Kupası Hayali
24 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası Milli takımda bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Yunus, "İki kamp önce milli takıma gelememiştim. O dönemde ben süre bulamıyordum. Ancak daha sonra Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin ardından şans buldum ve bunu en iyi şekilde değerlendirdim. Şu anda her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu. Yunus Akgün, yarın Galler'i yenerek grup liderliğine yükselme hedefini yineleyerek, "İnşallah bunu başarırız." dedi. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile Kayseri'de yapacakları maç öncesinde karşılaşmanın oynanacağı RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile Kayseri'de yapacakları maç öncesinde karşılaşmanın oynanacağı RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
Kendine Güveni Artıyor
Milli takımda bulunmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Yunus, "İki kamp önce milli takıma gelememiştim. O dönemde ben süre bulamıyordum. Ancak daha sonra Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin ardından şans buldum ve bunu en iyi şekilde değerlendirdim. Şu anda her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.
Yunus Akgün, yarın Galler'i yenerek grup liderliğine yükselme hedefini yineleyerek, "İnşallah bunu başarırız." dedi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile Kayseri'de yapacakları maç öncesinde karşılaşmanın oynanacağı RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile Kayseri'de yapacakları maç öncesinde karşılaşmanın oynanacağı RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.