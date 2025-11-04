Yunusemre Belediyespor Altyapı Seçmeleri Tevfik Lav'da: Yüzlerce Başvuru

Minik yetenekler 2016-2019 doğumlu sporcularla sahne aldı

Yunusemre Belediyespor’un futbol altyapı seçmeleri büyük ilgi gördü. Tevfik Lav Spor Tesisleri’nde düzenlenen organizasyona 2016, 2017, 2018 ve 2019 doğumlu sporcular katıldı ve gün boyu süren seçmelerde hünerlerini sergiledi.

Seçmelere yüzlerce çocuk başvurdu. Sahaya çıkan minik futbolcular, antrenörler eşliğinde performanslarını ortaya koyarken aileler tribünlerden destek verdi.

Seçmelerde başarılı olan sporcular elit yarışmacı gruplarında değerlendirilirken, diğer adaylar gelişimlerini sürdürebilmeleri için Kış Futbol Okulu'na davet edildi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik seçmelere gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti ve şöyle dedi: "Seçmelere olan yoğun ilgi bizleri mutlu etti. Uzman antrenörlerimizle birlikte birçok yeteneği keşfettik. Futbolda yetenek kadar disiplin, karakter ve emek de çok önemli. Biz bu değerleri çocuklarımıza kazandırmak için çalışıyoruz. Çocuklarını spora yönlendiren ailelere teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Semih Balaban’ın öncülüğünde Yunusemre’de spor kültürünü yaygınlaştırmak ve çocuklara spor yapma olanağı sunmak en büyük hedefimiz. Bu tür seçmeleri önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceğiz" dedi.

