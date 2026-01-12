Yunusemre’de Down Sendromlu Bireylere Judo Kursu Başladı

Yunusemre Belediyespor’un Muradiye Sosyal Tesisleri’nde başlattığı judo kursları, down sendromlu bireylerin sosyal ve fiziksel gelişimini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:09
Yunusemre’de Down Sendromlu Bireylere Judo Kursu Başladı

Yunusemre’de Down Sendromlu Bireylere Judo Kursu Başladı

Yunusemre Belediyespor tarafından down sendromlu bireylere yönelik başlatılan judo kursları, Muradiye Sosyal Tesisleri Spor Salonunda başladı. Proje ile özel bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması ve spor yoluyla fiziksel ile sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Antrenmanlar ve katılımcılar

Kurslar, antrenör Harun İzgi gözetiminde gerçekleştiriliyor. Antrenmanlara katılan sporcuların istekli ve hevesli olmaları dikkat çekerken, çalışmaların keyifli ve güvenli bir ortamda sürdüğü gözlendi.

Harun İzgi kursların amaçlarına ilişkin şunları söyledi: "Down sendromlu bireylerimiz öğrenmeye çok açık ve her antrenmana büyük bir heyecanla geliyor. Buradaki asıl hedefimiz onları sporla tanıştırmak, sosyal hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak ve özgüvenlerini artırmak".

Hedefler

İzgi, projenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini şöyle açıkladı: "Kısa vadede temel judo eğitimlerini vererek sporcularımızın salona ve spora alışmasını amaçlıyoruz. Orta vadede sportif gelişimlerini ilerletip düzenli antrenman alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Uzun vadede ise imkânlar doğrultusunda müsabakalara katılabilecek seviyeye gelmelerini hedefliyoruz".

Teşekkür

Projeye destek verenlere teşekkür eden İzgi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde bizlere her zaman destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban’a, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik’e ve en büyük paydaşlarımız olan sporcu ailelerimize teşekkür ediyorum. Ailelerin desteği olmadan bu çalışmaların başarıya ulaşması mümkün değil".

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR TARAFINDAN DOWN SENDROMLU BİREYLERE YÖNELİK BAŞLATILAN JUDO KURSLARI...

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR TARAFINDAN DOWN SENDROMLU BİREYLERE YÖNELİK BAŞLATILAN JUDO KURSLARI, MURADİYE SOSYAL TESİSLERİ SPOR SALONU'NDA BAŞLADI. PROJEYLE, ÖZEL BİREYLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMININ ARTIRILMASI VE SPOR YOLUYLA FİZİKSEL İLE SOSYAL GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ HEDEFLENİYOR.

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR TARAFINDAN DOWN SENDROMLU BİREYLERE YÖNELİK BAŞLATILAN JUDO KURSLARI...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi
2
Yunusemre’de Down Sendromlu Bireylere Judo Kursu Başladı
3
Kütahyaspor, İlker Avcıbay ile PFDK Sevki Sonrası Yollarını Ayırdı
4
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü Hazırlıklarına Başladı
5
Aksaray Eskil'de 40 Yıllık Gelenek: Köyler Arası Futbol Turnuvası 19 Takımla Şölen
6
Emin Müftüoğlu: "Artık 81 ile hükmeden bir bisiklet ailesi olacağız"
7
Bursa'lı Poyraz Kalender Türkiye Şampiyonu: 2025 50cc Mini Sıfır

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları