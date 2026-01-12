Yunusemre’de Down Sendromlu Bireylere Judo Kursu Başladı

Yunusemre Belediyespor tarafından down sendromlu bireylere yönelik başlatılan judo kursları, Muradiye Sosyal Tesisleri Spor Salonunda başladı. Proje ile özel bireylerin sosyal hayata katılımının artırılması ve spor yoluyla fiziksel ile sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Antrenmanlar ve katılımcılar

Kurslar, antrenör Harun İzgi gözetiminde gerçekleştiriliyor. Antrenmanlara katılan sporcuların istekli ve hevesli olmaları dikkat çekerken, çalışmaların keyifli ve güvenli bir ortamda sürdüğü gözlendi.

Harun İzgi kursların amaçlarına ilişkin şunları söyledi: "Down sendromlu bireylerimiz öğrenmeye çok açık ve her antrenmana büyük bir heyecanla geliyor. Buradaki asıl hedefimiz onları sporla tanıştırmak, sosyal hayata daha güçlü katılmalarını sağlamak ve özgüvenlerini artırmak".

Hedefler

İzgi, projenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini şöyle açıkladı: "Kısa vadede temel judo eğitimlerini vererek sporcularımızın salona ve spora alışmasını amaçlıyoruz. Orta vadede sportif gelişimlerini ilerletip düzenli antrenman alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Uzun vadede ise imkânlar doğrultusunda müsabakalara katılabilecek seviyeye gelmelerini hedefliyoruz".

Teşekkür

Projeye destek verenlere teşekkür eden İzgi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde bizlere her zaman destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban’a, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik’e ve en büyük paydaşlarımız olan sporcu ailelerimize teşekkür ediyorum. Ailelerin desteği olmadan bu çalışmaların başarıya ulaşması mümkün değil".

YUNUSEMRE BELEDİYESPOR TARAFINDAN DOWN SENDROMLU BİREYLERE YÖNELİK BAŞLATILAN JUDO KURSLARI, MURADİYE SOSYAL TESİSLERİ SPOR SALONU'NDA BAŞLADI. PROJEYLE, ÖZEL BİREYLERİN SOSYAL HAYATA KATILIMININ ARTIRILMASI VE SPOR YOLUYLA FİZİKSEL İLE SOSYAL GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ HEDEFLENİYOR.