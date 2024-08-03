Yusuf Dikeç'in Anneli Gururu ve Kahramanmaraş'taki Sevinç

Yusuf Dikeç'in Anneden Gelen Gurur

Türkiye'yi olimpiyat tarihinin önemli bir anına taşıyan atıcı Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde büyük bir sevinç yaşıyor.

İlk Madalya Sevinci

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte mücadele eden Yusuf Dikeç, Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

Hanife Dikeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Oğlumun kazandığı bu madalya ile çok mutluyuz. Oğlum yarışma sonrası beni aradı, onunla konuşmak harikaydı. Yaşlı olduğum için pek konuşamadım, ama duygularımı hissettim. Vatan sağ olsun!” dedi.

Abla Yüksel Dikeç'in Duyguları

Dikeç’in ablası Yüksel Dikeç, “Kardeşim için çok mutluyuz. Altın madalyayı 2 puanla kaçırdık, ama gümüş de harika. Oh, inşallah Kahramanmaraş’a döndüğünde birlikte kutlayacağız” dedi.

Yeni Bir Poligon

Dikeç'in ailesini ziyaret eden Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, milli sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını dile getirdi. “Yusuf Dikeç'in ismini yaşatacak bir atış poligonu yaptırmak istiyoruz. Onunla gurur duyuyoruz, böyle gençlere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.