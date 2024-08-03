Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yusuf Dikeç'in Anneli Gururu ve Kahramanmaraş'taki Sevinç

Milli sporcu Yusuf Dikeç'in annesi, oğlunun olimpiyatlardaki başarısını ve gururunu paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 12:23
Yusuf Dikeç'in Anneli Gururu ve Kahramanmaraş'taki Sevinç

Yusuf Dikeç'in Anneden Gelen Gurur

Türkiye'yi olimpiyat tarihinin önemli bir anına taşıyan atıcı Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde büyük bir sevinç yaşıyor.

İlk Madalya Sevinci

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte mücadele eden Yusuf Dikeç, Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

Hanife Dikeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Oğlumun kazandığı bu madalya ile çok mutluyuz. Oğlum yarışma sonrası beni aradı, onunla konuşmak harikaydı. Yaşlı olduğum için pek konuşamadım, ama duygularımı hissettim. Vatan sağ olsun!” dedi.

Abla Yüksel Dikeç'in Duyguları

Dikeç’in ablası Yüksel Dikeç, “Kardeşim için çok mutluyuz. Altın madalyayı 2 puanla kaçırdık, ama gümüş de harika. Oh, inşallah Kahramanmaraş’a döndüğünde birlikte kutlayacağız” dedi.

Yeni Bir Poligon

Dikeç'in ailesini ziyaret eden Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, milli sporcunun başarısıyla gurur duyduklarını dile getirdi. “Yusuf Dikeç'in ismini yaşatacak bir atış poligonu yaptırmak istiyoruz. Onunla gurur duyuyoruz, böyle gençlere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç'in 90 yaşındaki annesi Hanife Dikeç, oğluyla gurur duyuyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

SGK arsa ve konut piyasasına el attı! Başvurulara koşun: 692.000 TL'den başlıyor

Konut kredisi alacaklar dikkat! O tarihi bekleyin faizler yüzde 1'den düşecek

Honda Civic'te Ağustos ayı indirimi patlaması! Sürüş keyfinin alasını yaşayacaksınız

İstanbulkart’ı olanın cüzdanını kabartacak gelişme! Para iadesi kampanyası duyuruldu

Ağustos’ta faizler fırladı! 100.000 TL'si olan bu tutarı kazanacak

Dün resmen güncellendi! Emekli promosyonlarına taze revize geldi

O ilde yaşayan öğrenciye dev destek! Onaylandı: Her ay 2000 TL verilecek

İŞKUR kolları sıvadı! Her ay düzenli destek 3.000 TL- 25.000 TL teşvik ödenecek

İş Bankası; Yapı Kredi Bankası ve Deniz Bank’ı sağda bırakarak fırladı! 54.000 TL promosyon ödeyecek

Emeliye müjde 09.46'da geldi! Ek zam onayında 7 Ağustos tarihine dikkat!