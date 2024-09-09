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Yusuf Dikeç'ten Ülke Sevgisi Vurgusu

Milli atıcı Yusuf Dikeç, ülke sevgisini öncelik olarak belirtiyor. Annesi ve aile değerlerine de dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:46
Yusuf Dikeç'ten Ülke Sevgisi Vurgusu

Yusuf Dikeç'in Ülkeye Hizmet Anlayışı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan millî atıcı Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ile birlikte başarılı bir performans sergileyerek ülkesine büyük bir gurur yaşattı. Medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Dikeç, "Çizgim ilk önce bu ülkeyi sevmek, bu ülkeye hizmet etmektir" dedi.

Anne Sevgisi ve Millet Sevgisi

MEV Koleji Özel Ankara Okulları'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılan Yusuf Dikeç, atış pozunun sosyal medyada viral olması hakkında konuştu. "Aslında beklediğimiz bir süreç değildi. 20 yıldır aynı pozisyonda atıyorum. 2011'deki dünya şampiyonu olduğum görüntüyü yeniden paylaştılar" diyerek, bu başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dikeç, annesiyle paylaştığı fotoğraf üzerine gelen olumsuz yorumlara ise şu şekilde karşılık verdi: "Oralara takılı kaldığımız zaman inanın yol alamayız. Benim bir çizgim var. Benim siyasi bir ajandam yok. Seçim zamanında oyumu kullanacağım, ama sporcu kimliğimle devam etmek istiyorum. Hepimizin bir tek amacı olmalı: Bu ülkeye hizmet etmek."

Annenin Önemi

Dikeç, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ile ilgili bir anektodu paylaşarak, "Anne sevgisi olmayan bir insanda millet sevgisi olmaz" dedi. Annesinin kendisi için önemli bir figür olduğunu belirten Dikeç, "Herkesin annesi kendine kutsaldır. Neden annemin örtüsü üzerinden ülkeye güzel bir şey olmuş, bunu insanlar bir tarafa çekmek zorundalar, onu da anlayamıyorum" dedi.

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