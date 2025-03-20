Yusuf Dikeç: Ülkem İçin Kazanmak En Büyük Motivasyon Kaynağım

Mili atıcı Yusuf Dikeç, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda elde ettiği başarıların ardındaki motivasyonu ülkesine duyduğu sevgi olarak belirtti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:05
Yusuf Dikeç: Ülkem İçin Kazanmak En Büyük Motivasyon Kaynağım

Yusuf Dikeç'in Başarısının Sırrı: Ülke Sevgisi

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, en büyük motivasyon kaynağının ülkesine hizmet etmek olduğunu söyledi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dikeç, organizasyondaki genel klasmanda 40 ülke arasında milli takımın zirveye yerleşmesini sağladıklarını belirtti.

Başarı ve Gurur Dolu Anlar

Türkiye Atıcılık Federasyonu, Cumhuriyet ile yaşıt olan tarihinde ilk kez bu kadar çok madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 52 yaşındaki Dikeç, bu başarıdan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. “Çalışmanın sonucunda ancak başarıya ulaşabiliyorsunuz.” diyen Dikeç, ekibinin başarısının altını çizdi.

Gençler İçin Atıcılık ve Ailelere Çağrı

Dikeç, ailelere gençleri mutlaka atıcılık sporuna yönlendirmeleri çağrısında bulundu. “Atıcılık gerçekten çok güzel ve elit bir spor” diyen milli atıcı, bu sporun çocukların odaklanma ve konsantrasyon becerilerini geliştirdiğini aktardı.

Atıcılık ve Şiddet İlişkisi

Dikeç, atıcılığın bazen şiddetle anıldığını reddederek, “Atış sporunu yapanlar için tabanca, voleybolcular için voleybol topu gibidir.” örneğini verdi. Bu sporu yapan gençlerin eğitiminin ve sorumluluğunun bilincinde olduklarını vurguladı.

Gelecek Vaat Eden Yetenekler

Dikeç, Türkiye'de yetenekli atıcıların ortaya çıkmasını ve atıcılığın Türkiye'nin lokomotif branşlarından biri olmasını beklediğini belirtti. “Bundan sonraki olimpiyatlarda gençler bizi geçecektir.” şeklinde konuştu.

Soğukkanlı Olmanın Önemi

Dikeç, atıcılıkta başarılı olmak için soğukkanlı olmanın önemine değinerek, “Duygularınızı ve hislerinizi spora karıştırmamanız lazım.” dedi.

Kariyer Hedefi: 2028 Olimpiyatları

Son olarak, 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefini duyuran Dikeç, spor kariyerini bu tarihte sonlandırmayı planladığını söyledi. “En iyi yaptığım iş atıcılık. 2028'e kadar devam edeceğim.” diyerek dikkat çekti.

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