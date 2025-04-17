Yusuf Fehmi: Avrupa Şampiyonu Haltercinin Hedefi 2028 Olimpiyatları

Yusuf Fehmi'nin Hedefleri ve Başarıları

2025 Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda Avrupa şampiyonu olan Yusuf Fehmi Genç, başarılı kariyerine tarihi bir başarı daha ekledi. Kişinev'de gerçekleşen organizasyonda koparmada 154 kilo ile gümüş madalya, silkmede 194 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kıran milli sporcu, toplamda 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale etti.

Spora Başlangıcı ve İlk Başarılar

Ordu'daki Ünye ilçesinde spor hayatına güreşle başlayan 22 yaşındaki Yusuf Fehmi, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle haltere yöneldi. Öğretmeni kendisine, "Sen git halterci ol" dedi. Bu sözler, Yusuf Fehmi'nin spor kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Rekor Kırmanın Anlamı

Moldova'da sıkletinde rekor kırarak büyük bir başarıya imza atan genç halterci, "Bu madalya benim için çok önemli. Çünkü bu sıkletteki son yarışmamdı. Kırdığım rekor artık tarihe geçti ve bu rekor sonsuza dek benim adımla anılacak. Bana inanan herkese, bakanlığımıza, federasyonumuza ve antrenörlerime çok teşekkür ediyorum," diye konuştu.

Gelecek Hedefleri: Olimpiyat Hayali

Tarihe geçecek hedeflerin peşinde olduğunu belirten Yusuf Fehmi, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na odaklanmış durumda. "Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi iz bırakmak istiyorum. Şimdi bu hayalime bir adım daha yaklaştım," dedi.

Yeni Hedefler ve Mücadele

Avrupa Şampiyonası'nın ardından yeni hedeflerini belirleyen Yusuf Fehmi, Norveç'te düzenlenecek dünya şampiyonasında hata yapmamayı planlıyor. "Bu kez dünya şampiyonasında hata yapmayacağız. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Ancak anatomik yapım gereği kilo almakta zorlanıyorum, bu yüzden bazen zorluk çekiyorum ama pes etmeden çalışmaya devam edeceğim," ifadelerini kullandı.

Moldova'da düzenlenen 2025 Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda rekor kırarak Avrupa şampiyonu olan Yusuf Fehmi Genç, tarihi başarılara imza atmaya devam etmek istediğini söyledi. Başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonda dün kaldırışlarını gerçekleştiren milli sporcu, koparmada 154 kiloyla gümüş, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya ve toplamda da 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale etti. Büyükler kategorisinde Yusuf Fehmi, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Ordu'nun Ünye ilçesinde başladığı spor hayatına, halter milli takımında devam eden 22 yaşındaki genç halterci, Moldova'da 2025 Avrupa Halter Şampiyonası'nda kırdığı rekorla Türk spor tarihine adını yazdırdı. Genç sporcu, şampiyona sonrası duygularını ve hedeflerini anlattı.