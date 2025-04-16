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Yusuf Fehmi Genç Avrupa Halter Şampiyonu Olurken Rekor Kırdı

Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda altın madalya kazandı ve silkmede rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 19:01
Yusuf Fehmi Genç Avrupa Halter Şampiyonu Olurken Rekor Kırdı

Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonu!

Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda, milli halterci Yusuf Fehmi Genç, erkekler 73 kilo kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı.

Rekora Doymadı

Yusuf Fehmi, silkmede 194 kiloluk kaldırışıyla Avrupa rekorunu kırdı. Bu başarı, onu 348 kilo toplam kaldırışla Avrupa rekorunu egale eden genç bir sporcu olarak da ön plana çıkardı. Ayrıca, koparmada 154 kiloyla gümüş madalyayı kazanarak önemli bir başarı daha elde etti.

Arkadaşının Mücadelesi

Aynı sıklette podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, silkmede 192 kiloyla gümüş madalya alırken, koparmadaki üç denemesinde de başarılı olamadı.

Yusuf Fehmi Genç’in bu zaferi, hem kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu simgeliyor hem de Türk halterinde tarihi bir an olarak kaydedilecek.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç...

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç (önde sağda), toplam ve silkmede altın, koparmada gümüş madalya kazandı. Aynı sıklette yarışan Muhammed Furkan Özbek (önde solda) ise silkmede gümüş madalya aldı.

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