Yusuf Fehmi Genç'in Hedefi: 2028 Olimpiyatları'nda Madalya

Yusuf Fehmi Genç'in Madalya Hedefi

22 yaşındaki milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, Bahreyn'de gerçekleştirilen Dünya Halter Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalya selametiyle 2028 Olimpiyatları'na katılma hedefini gözler önüne seriyor. Genç, "Kendimi olabildiğince öz güvenli hissediyorum. Bu öz güvenle olimpiyatlara gider ve olimpiyat madalyasını ülkeme getireceğim," ifadesini kullandı.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Haltere Ordu'nun Ünye ilçesinde başladığını belirten Genç, kısa sürede milli takıma yükselmeyi başardığını anlattı. 2022 yılında büyüklerde dünya ve Avrupa şampiyonu olan genç sporcu, 2023 yılında katıldığı organizasyonlarda istediği başarıları elde edemediğini ifade etmekle beraber, bu yıl için toparlandığını belirtti. 2023 Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda 3 altın madalya kazanan Genç, Dünya Halter Şampiyonası'nda ise üçüncülüğü elde etti.

Olimpiyat Hedefi

Yusuf Fehmi Genç, her sporcu gibi en büyük hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu vurgulayarak, "Olimpiyatlar bir sporcunun çıkabildiği en iyi noktadır. Tek amacım olimpiyatlara katılmak ve başarılarıma olimpiyat madalyası eklemek," şeklinde konuştu. Genç, olimpiyatlar öncesinde atacağı adımların Avrupa ve Dünya Şampiyonası ile kota müsabakaları olacağını, bu yoğun yarışma döneminde madalya kazanma hedefinin her türlü yorgunluğuna değer olduğunu belirtti.

Antrenöründen Destek

Yaklaşık 9 yıldır birlikte çalışan antrenör Cumali Tekin, Yusuf Fehmi Genç'in hedeflerinin 2028 Olimpiyatları'nda madalya kazanmak yönünde olduğunu dile getirerek, "İnşallah Yusuf Fehmi'nin adını 2028 Olimpiyatları'na yazdıracağız," ifadelerini kullandı. Avrupa Şampiyonası için çalışmaların başlayacağını belirten Tekin, "Oradan altın madalya hedefimiz var. 2028 Olimpiyatları'na katılmak için aralıksız çalışacağız," şeklinde sözlerine ekledi.

Bahreyn'de yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Ordulu milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, AA muhabirine açıklama yaptı.

Bahreyn'de yapılan Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Ordulu milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, AA muhabirine açıklama yaptı.