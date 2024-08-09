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Yusuf Göktuğ Ergin, Paris 2024 Olimpiyatları'na Odaklandı

Yusuf Göktuğ Ergin, Türk okçuluğunun Paris 2024'teki potansiyelini değerlendirdi. Beklentiler yüksek, hedef madalya!

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:20
Yusuf Göktuğ Ergin, Paris 2024 Olimpiyatları'na Odaklandı

Yusuf Göktuğ Ergin'den Paris 2024 Değerlendirmesi

Okçuluk Milli Takımları'nın Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Türk okçuluğunun aldığı Tokyo madalyası sonrası Paris 2024 Olimpiyatları için umut verici değerlendirmeler yaptı. "Son üç yıl içerisinde Türk okçuluğu, yarışmalara katılmanın ötesinde, madalya kazanma kapasitesini de artırdı ve dünya çapında en önde gelen okçuluk ülkeleri arasında yer almayı başardı," diyen Ergin, bu süreçteki performansın dönüştüğü mükemmel ivmeyi vurguladı.

Sporcuların Başarısı ve Beklentiler

Ergin, Türk sporcuların dünya ve Avrupa şampiyonalarında sürekli olarak ödül kazanmasının, Paris'teki beklentileri iyice artırdığına dikkat çekti: "Kendi takımımızdan gelen başarı, olimpiyatlarda daha fazla madalya kazanma konusunda büyük öz güven oluşturdu."

Yeni Yetenekler ve Gelecek Umutları

Okçuluk alanında Mete Gazoz'un elde ettiği başarının, genç sporcuları da motive ettiğini belirten Ergin, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve teknik ekiplerin bu süreci etkin bir şekilde yönettiğini dile getirdi. Gazoz'un liderliğine ve genç yeteneklerin başarılarına büyük önem veren Ergin, özellikle Elif Berra Gökkır'ın Avrupa şampiyonu olarak olimpiyatlara katılmasının Türk okçuluğu için ne denli değerli olduğunu da vurguladı.

Mete Gazoz'un Zorlu Süreci

Ergin, 2024 yılı boyunca Mete Gazoz'un olimpiyat odaklı çalışmalarının getirdiği baskıyı da göz önünde bulundurdu: "Mete büyük bir hedef haline gelmişti; tüm dünyanın bakışları ona çevrildi. Ama bu baskıyı yönetmeyi başardık.”

Rakiplerin Motive Olması

Mete'nin maçlarındaki izleyici etkisi de bir başka dikkat çekici husus; rakip takımların, Gazoz'un elenmesi yönündeki motivasyonları oldukça yüksekti. Ergin, "7240 kişilik Fransız kalabalığı, Mete üzerinde büyük bir baskı olmaya çalıştı,” yorumunda bulundu.

Yarışma Alanı ve Olimpiyat Köyü Mesafesi

Son olarak, olimpiyatlara dair yaşanan pek çok zorluğunun arasında, olimpiyat köyü ile yarışma alanı arasındaki mesafenin sorun teşkil ettiğini belirten Ergin, tüm bu sıkıntılara rağmen Türk okçuluğunun geleceği için iyimser olmaya devam etti.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı AA...

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı AA muhabirine değerlendirdi.

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