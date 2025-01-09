Yusuf Şimşek: Adanaspor'un Hücum Gücünü Artıracağız

Adanaspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, takımının yeni hedeflerini belirledi. Geçmişte uzun süredir galip gelemeyen bir takımdan, şimdi galip gelmek için saldıran bir takım haline geldiklerini vurgulayan Şimşek, hücum gücünü artırmaya odaklandıklarını açıkladı.

Defansif Sorunlar Çözüldü

Çatalan Tesisleri'nde Boluspor maçı hazırlıkları öncesinde AA muhabirine konuşan Şimşek, Antalya kampının verimli geçtiğini belirtti. Futbolcuların yoğun çalışma ortamında performanslarının arttığını ifade eden Şimşek, geçen hafta Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan ve 0-0 berabere tamamlanan maçta zaman zaman iyi, zaman zaman da kötü oynadıklarını söyledi. Özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi bir performans sergilediklerini, ancak gol atmayı başaramadıklarını aktardı.

İyi Puan Topladık

Şimşek, Adanaspor'a gelişinden bu yana 8 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldıklarını hatırlatırken, kaybettikleri üç maçın büyük takımlara karşı olduğunu vurguladı. Son üç maçta elde ettikleri 7 puanın oldukça iyi olduğunu belirten Şimşek, "Uzun süredir galip gelemeyen bir takımdan galip gelmek için saldıran bir takım haline geldik" dedi.

Transferler Yolda

Defansif anlamda iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Şimşek, ofansif bölgeye de yeni transferler yapacaklarını belirtti. Kulübün 28 yaşındaki Rumen forvet Andrei Ivan ile prensipte anlaştığını söyleyen Şimşek, toplamda 7-8 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını açıkladı.

Taraftara Teşekkür Etti

Amed Sportif Faaliyetler maçında tribünde büyük bir taraftar desteği olduğunu ifade eden Şimşek, bu destek için teşekkür etti. Takım olarak taraftarları mutlu etmek istediklerinin altını çizen Şimşek, 12 Ocak 2024'te Boluspor ile oynanacak maçı kazanarak destekçilerine iyi bir sonuç sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Adanaspor, ligin 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor ile karşılaşıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, Çatalan Tesisleri'nde sürdürdükleri Boluspor maçı hazırlıkları öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, Çatalan Tesisleri'nde sürdürdükleri Boluspor maçı hazırlıkları öncesi AA muhabirine açıklamada bulundu.