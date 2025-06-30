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Yusuf Yaser Aksu, Avrupa Şampiyonu Güreşçi Samsun'da Coşkuyla Karşılandı

Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yusuf Yaser Aksu, memleketi Samsun'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 23:38
Yusuf Yaser Aksu, Avrupa Şampiyonu Güreşçi Samsun'da Coşkuyla Karşılandı

Yusuf Yaser Aksu, Avrupa 15 Yaş Altı Şampiyonu

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde eden Yusuf Yaser Aksu, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yoğun bir sevgi gösterisi ile karşılandı.

Coşku Dolu Karşılama Töreni

Şampiyonanın ardından yurda dönen Yusuf, ilçenin girişinde kalabalık bir halk topluluğu tarafından büyük bir karşılama töreni ile karşılandı. Türk bayraklarıyla donatılan konvoy eşliğinde şehrin sokaklarında tur atan genç şampiyon, hemşehrilerine gurur dolu anlar yaşattı.

Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın Ziyareti

Yusuf Yaser Aksu, ilk olarak Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kaya, ilçeden çıkan bir sporcunun Avrupa şampiyonu olmasından duyduğu gururu paylaşıp, "Gençlerimizin spora yönelmesini her zaman destekliyoruz. Yusuf'un bu başarısı diğer gençlerimize de ilham olacaktır." dedi.

Daha sonra Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ü ziyaret eden Yusuf, başkanın da vurguladığı gibi, zaferinin herkes için bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Başkan Gül, "Belediye olarak spora ve gençlerimize olan desteğimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Baba Ocağı'na Dönüş

Makam ziyaretlerinin ardından Yusuf Yaser Aksu, ailesiyle birlikte Vezirköprü Yeni Mahalle'deki baba ocağına geçerek, bu heyecan dolu anları ailece kutladı.

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya...

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yusuf Yaser Aksu, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde coşkuyla karşılandı.

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya...

İtalya'nın Caorle kentinde düzenlenen Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yusuf Yaser Aksu, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde coşkuyla karşılandı.

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