Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos Macerası İlk Maçında Sakatlıkla Sonuçlandı

Yusuf Yazıcı'nın İlk Maçında Şanssızlık

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos ile çıktığı ilk karşılaşmada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Olympiakos, deplasmanda oynadığı Asteras karşısında 1-0'lık bir mağlubiyet aldı.

Maçta Gelişmeler

Karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna dahil olan 27 yaşındaki futbolcu, maçın uzatma bölümünde sakatlık geçirdi ve bu nedenle oyuna devam edemedi.

Sakatlık Durumu

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağ sakatlığı yaşadığı belirtildi. Bunun yanı sıra Olympiakos, futbolcunun sakatlığı ile ilgili resmi bir açıklama yapmamış durumda.