Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yenileme çalışmaları sona gelmek üzere

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki kapsamlı yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmaları, ilgili yetkililer yerinde inceledi.

Çalışmaları yerinde incelediler

Stattaki yenileme çalışmalarını İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Sarıyer Kulübü Başkanı Emre Yaldız ve AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun yerinde takip etti.

Yetkililerden açıklamalar

Statta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muhittin Özbay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın sporcu bir geçmişe sahip olması, biz il müdürlerine kolaylık sağlıyor. Türkiye Futbol Federasyonunun kriterleri doğrultusunda üst liglere çıktıkça şartlar değişiyor. Bu şartlar doğrultusunda stadı Trendyol 1. Lig'e uygun hale getiriyoruz. Bu çalışmayı 2 yıldır yapıyoruz. Önce çimi yenilemiştik. Bu sene de ışıklandırmalar, ses sistemleri ve tüm koltuklarımızı yeniliyoruz. Aynı zamanda kale arkalarındaki canlı yayın odaları, kulübelerimiz ve arka alandaki sporcu sağlığı ile alakalı 3 metrelik mesafeyi sayın bakanımızın destekleriyle bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Sarıyer, her şeyin en güzelini hak ediyor"

Yenileme çalışmaları ile birlikte stadın 5 bin 800 seyirci kapasitesine sahip olacağını dile getiren Özbay, "Sarıyer, bizim için çok önemli bir semt. Semtin dostluğu, sevgisi ve kardeşliği çok farklı olur. Sarıyer, yüzlerce karakterli ve topluma yön vermiş sporcu yetiştirmiştir. Sarıyer, her şeyin en güzelini hak ediyor. Antrenman sahasının da çalışmalarını bitirdik. İnşallah sakatlık olmadan keyifli bir sezonu geride bırakacağız." diye konuştu.

Sarıyer Kulübü Başkanı Emre Yaldız, yönetim olarak 14 Temmuz'da göreve geldiklerini belirterek, "İlk olarak Muhittin Özbay'ı ziyaret ettik. O günden beri inanılmaz bir çaba sarf ediyorlar. Biz de Sarıyer'imizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız." dedi.

Yaldız, federasyon ziyaretleri ve lig içindeki zorluklara ilişkin, "Biz, çok geç kurulduk ama kısa sürede güzel işler yaptık. Sponsorluklar alındı. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. Alagöz Holding Iğdır FK ile oynadığımız maçta 90+6. dakikada gol yedik. Arca Çorum FK maçında da olmayan bir penaltı verildi. Son maçta da penaltımız verilmedi. Bu kadar zorluğun içinde bunlarla uğraşmak bizi yoruyor. Bugün federasyonla görüşmelerimizi yapacağız. Stadımız açıldıktan sonra da çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 sene önce Yusuf Ziya Öniş Stadı'nı adeta yeniden inşa ettik. Trendyol 1. Lig'e yeni çıktığımız için bazı yenileme çalışmaları yapmak zorunda kaldık. Sarıyer, spora sevdalı bir ilçemiz. Sarıyer, bizim için siyaset üstü bir mesele. Stadımızı inşallah yeniden en iyi şekilde inşa edeceğiz. İnşallah yeni başarılara imza atacağız. 2-3 hafta sonra inşallah burada maçımızı oynayacağız." şeklinde konuştu.

Yetkililer, yenileme kapsamında çim, ışıklandırma, ses sistemleri, koltuk yenilemeleri, canlı yayın odaları ve kulübeler ile sporcu sağlığına ilişkin düzenlemelerin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.