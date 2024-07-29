Yuto Horigome Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kaykay Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı erkekler sokak kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Bu büyük organizasyonda dikkat çeken performansıyla Yuto Horigome, Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda altın madalya kazandı.

Japon Sporcu Yuto Horigome'nin Başarısı

Horigome, yarışmada toplam 281.14 puan elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bu eşsiz başarı, Japon sporcu için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Podiumda Yerini Alan Diğer Sporcular

Altın madalyanın ardından, ABD'den Jagger Eaton 281.04 puanla gümüş madalya kazanırken, yine ABD'li sporcu Nyjah Huston 279.38 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçlarla birlikte kaykay branşı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor.