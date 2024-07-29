Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yuto Horigome Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

Japon sporcu Yuto Horigome, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kaykay branşında altın madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 20:46
Yuto Horigome Paris 2024 Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kaykay Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kaykay branşı erkekler sokak kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Bu büyük organizasyonda dikkat çeken performansıyla Yuto Horigome, Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda altın madalya kazandı.

Japon Sporcu Yuto Horigome'nin Başarısı

Horigome, yarışmada toplam 281.14 puan elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bu eşsiz başarı, Japon sporcu için büyük bir gurur kaynağı oldu.

Podiumda Yerini Alan Diğer Sporcular

Altın madalyanın ardından, ABD'den Jagger Eaton 281.04 puanla gümüş madalya kazanırken, yine ABD'li sporcu Nyjah Huston 279.38 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçlarla birlikte kaykay branşı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan dolu anlara sahne olmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Domates konservelerinin lezzetini ikiye katlıyor! Küçük tüyo sayesinde aylarca bozulmayacak

Çatkapı gelen misafirlere pratik tava böreği! İçi yumuşacık patatesli: Dışı çıtır çıtır

Ehliyet sorunu tamamen çözülüyor! Beklenen onay geldi: 81 ilde yeni dönem başlıyor

Covid-19 kabusu geri döndü! Bu sefer daha beter yayılıyor: Belirtilere dikkat!

Demir depolarını fulleyen besin! İbrahim Saraçoğlu bizzat önerdi: Her kaşığında şifa var

Milli Emlak’ta 78.000 TL’ye arsa satışı için son 2 gün! O şehirdekiler yaşadı

Kadir Ezildi'nin babası yıllar sonra ortaya çıktı! Mesleği herkesi şaşırttı: Kimse o isim olduğuna inanamadı

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim