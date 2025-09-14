Zecorner Kayserispor 0-0 Göztepe — İlk Yarıda Gol Yok

Zecorner Kayserispor - Göztepe: İlk Yarı 0-0

Trendyol Süper Lig | 5. haftа

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Zecorner Kayserispor - Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

21. dakikada, sol taraftan kullanılan kornerde savunmanın arasında iyi yükselen Göztepeli Heliton'un kafa vuruşunda top, az farkla auta çıktı.

34. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Mane'nin şutunda kaleci soluna uzanarak topu çeldi. Dönen topu takip eden Mendes'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda ise kaleci Lis, topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, her iki ekip için de gol sesi çıkmadan 0-0 tamamlandı.