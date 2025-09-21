Zecorner Kayserispor Beraberlere 'Abone' Oldu — 5 Maçta 4 Beraberlik

Zecorner Kayserispor Beraberlere 'Abone' Oldu

Trendyol Süper Lig'e çıktığı 5 maçta rakipleriyle 4 kez yenişemeyen Zecorner Kayserispor, adeta beraberliğe 'abone' oldu.

Bir maçı eksik Kayseri temsilcisi, ligin 6'ncı haftası geride kalmışken 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

Beraberlikler ve tek yenilgi

Sarı-kırmızılılar ligde RAMS Başakşehir, Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda, Göztepe ile de sahasında 1-1 berabere kaldı.

Kayseri ekibi, ligin 3. haftasında Galatasaray'a sahasında 4-0 mağlup olarak tek yenilgisini aldı.

Gol istatistikleri ve gelecek maç

Bu periyotta yalnızca 4 kez rakip fileleri sarsan Kayserispor, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.

Bu sezon galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, 24 Eylül Çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.