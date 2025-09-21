Zecorner Kayserispor Beraberlere 'Abone' Oldu — 5 Maçta 4 Beraberlik

Zecorner Kayserispor Beraberlere 'Abone' Oldu
Trendyol Süper Lig'e çıktığı 5 maçta rakipleriyle 4 kez yenişemeyen Zecorner Kayserispor, adeta beraberliğe 'abone' oldu.
Bir maçı eksik Kayseri temsilcisi, ligin 6'ncı haftası geride kalmışken 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.
Beraberlikler ve tek yenilgi
Sarı-kırmızılılar ligde RAMS Başakşehir, Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda, Göztepe ile de sahasında 1-1 berabere kaldı.
Kayseri ekibi, ligin 3. haftasında Galatasaray'a sahasında 4-0 mağlup olarak tek yenilgisini aldı.
Gol istatistikleri ve gelecek maç
Bu periyotta yalnızca 4 kez rakip fileleri sarsan Kayserispor, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.
Bu sezon galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, 24 Eylül Çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.