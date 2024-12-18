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Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Yarı Finalleri Başlıyor

Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlıyor, kadınlar ve erkekler kategorisinde büyük mücadeleler bekleniyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:33
Zeren Group Türkiye Tenis Ligi Yarı Finalleri Başlıyor

Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde Yarı Final Heyecanı

Türkiye'nin en prestijli tenis organizasyonlarından Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde yarı final mücadelesi yarın başlayacak. Taçspor Kulübü'nde düzenlenecek olan bu önemli etkinlikte, kadınlar ve erkekler kategorisinde en iyi kulüpler belirlenecek.

Kadınlar Yarı Final Maçları

Kadınlarda yarı finale yükselen takımlar ise Enka, TED, Green Tenis Golf ve Alaçatı Tenis oldu. Yarın saat 10.00'da başlayacak olan yarı finalde, Enka-TED ve Green Tenis Golf-Alaçatı Tenis maçları oynanacak.

Erkekler Yarı Final Maçları

Erkekler kategorisinde ise TED Kulübü, Alaçatı Tenis, Mete Tenis ve Enka yarı finale yükseldi. Bu kategori için yarı final maçları 20 Aralık Cuma günü gerçekleşecek. TED-Alaçatı Tenis ve Mete Tenis-Enka karşılaşmaları, tenis tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği anlar arasında yer alacak.

Final Tarihleri

Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde kadınlar finali 21 Aralık Cumartesi, erkekler finali ise 22 Aralık Pazar günü düzenlenecek. Bu heyecan verici organizasyonda kazanan takımlar, tenis camiasında adını duyuracak.

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