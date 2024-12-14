Zeren Spor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Keçiören Belediyesi'ni 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Sonuçlar Belirleniyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Zeren Spor, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ile evinde karşılaştı. Bu önemli mücadelede Zeren Spor, sahadan 3-0 galip ayrılarak büyük bir başarı elde etti.

Maçın Detayları

Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Zeren Spor, seyircisinin de desteğiyle etkileyici bir oyun ortaya koydu. Zeren Spor, rakip takımın savunmasını aşarak her seti kazanmayı başardı ve bu galibiyet ile ligdeki iddiasını sürdürdü.