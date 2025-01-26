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Zerenspor, Aras Kargo'yu 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Zerenspor, 18. hafta mücadelesinde Aras Kargo'yu 3-0'lık skorla mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:45
Zerenspor, Aras Kargo'yu 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kritik Maç

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Zerenspor, kendi evinde Aras Kargo ile karşılaştı. Bu heyecan dolu maçta, ev sahibi ekip sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Zerenspor, güçlü performansıyla ligin üst sıralarındaki iddiasını sürdürmeye devam ederken, Aras Kargo için bu sonuç büyük bir hayal kırıklığı oldu. Maç boyunca sergilediği etkili oyun ve takım uyumu ile Zerenspor, taraftarlarını da coşturmayı başardı.

Bu sonuç, ligde yeni dönemin ne kadar rekabetçi geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gözlemlenen bu performanslar, önümüzdeki haftalarda mücadele eden takımları daha fazla heyecanlandıracak gibi görünüyor.

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