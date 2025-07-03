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Zeybek, Altın Kemerin Sürekli Sahibi Olmak İçin İddialı

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar'da üçüncü şampiyonluk hedefliyor. Çalışmalarına hız veren Zeybek, altın kemeri kazanmak istiyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 14:06
Zeybek, Altın Kemerin Sürekli Sahibi Olmak İçin İddialı

Yusuf Can Zeybek: "Kırkpınar'a Daha Fazla Çalıştım"

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste üçüncü kez altın kemeri kazanarak sürekli sahibi olmayı hedefliyor. Son iki yılın şampiyonu olan Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırkpınar'a önceki yıllara göre bu yıl daha fazla çalıştım. Bu nasip işi, inşallah bize nasip olur" dedi.

Bu Yıl Daha Zor Bir Süreç Geçirdik

Kış dönemini ağır çalışmalarla geçirdiğini ifade eden Zeybek, "Herhangi bir sıkıntımız, sakatlığımız, hastalığımız yok. Ligde de güzel müsabakalar geçirdik. Güzel iki kamp süreci atlattık. İnşallah burada da emeklerimizin karşılığını alır ve kemeri üçüncü kez kazanarak sürekli sahibi oluruz, tarihe geçeriz," şeklinde konuştu.

Osman Aynur ile Çalışmalarını Sürdürüyor

Zeybek, yıllardır birlikte çalıştığı başpehlivan Osman Aynur hakkında da bilgi verdi. "Osman ağabey çok iyi bir motivasyona sahip. Moral açısından da bize her zaman destek oluyor. Savaşçı ve antrenman sever yapısıyla bizim her zaman yanımızda. Onun yaşı 45 ancak antrenmanlarda beni etkiliyor, zorluyor" diyerek böyle güzel bir süreç geçirdiklerini belirtti.

Ahmet Taşçı ile Helallik Alma Anısı

Zeybek, geçen yıl kemeri ikinci kez kazandıktan sonra Edirne'den çıkmadan önce yağlı güreşin efsanesi Ahmet Taşçı'nın yanına giderek helallik aldığını anlattı. "Ustamızdan helalliğimizi aldık, inşallah kemer bize nasip olur ve dönüşte Antalya'ya gitmeden ona uğrarız" dedi.

Altın Kemer İçin Er Meydanında

Zeybek, "Tabii ki ustalarımız, başpehlivan kardeşlerimiz var, kim iyiyse ona nasip olsun. Dualı bir kemer, dualı bir çayır... Şu an bir stresim ve heyecanım yok ancak oraya çıkınca insan stres oluyor. Biz de heyecanımızı, stresimizi kontrol altında tutup, en iyi şekilde güreşip nasip olursa kemerimizi alırız" ifadeleriyle kendi hedeflerini açıkladı. Antalya'ya sürekli olarak altın kemeri götürmek için er meydanında kararlılıkla mücadele edeceğini vurguladı.

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste üçüncü...

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde ederek altın kemerin sürekli sahibi olmak istiyor. Son iki yılın şampiyonu Zeybek, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

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