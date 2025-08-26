Zeynep Sönmez ABD Açık'ta 3. turun eşiğinde

SALİH ULAŞ ŞAHAN - ABD Açık'ta 2. tura yükselerek Türk tenis tarihinde önemli bir adıma imza atan Zeynep Sönmez, bir sonraki maçında galip gelmesi halinde bu turnuvada teklerde 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi unvanını elde edecek.

ABD Açık'ta 2. tura çıktı

Sezonun son grand slam organizasyonu olan ABD Açık, New York'ta devam ediyor. Dünya sıralamasının 81. basamağından katılan 23 yaşındaki Zeynep, ilk turda ev sahibi ülkeden Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı. Milli tenisçi, 2. turda Katie Boulter ile Marta Kostyuk arasındaki karşılaşmanın galibiyle eşleşecek.

Wimbledon'da tarih yazdı

Geçtiğimiz Wimbledon'da da dikkat çeken bir performans sergileyen Zeynep, ilk turda Rumen Jaqueline Cristian'ı set vermeden geçti ve 2. turda Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup etti. 3. turda Rus Ekaterina Alexandrova'ya 2-0 yenilen milli tenisçi, Wimbledon'da teklerde 3. tur gören ilk Türk tenisçi ünvanını elde etti. Ayrıca Zeynep, 75 yıl sonra Bahtiye Musluoğlu'ndan sonra tüm grand slamlerde 3. tura yükselen ilk isim oldu.

Türk tenisinin grand slam karnesi

Bahtiye Musluoğlu ve Zeynep Sönmez dışında grand slamlerde teklerde ilerleyen Türk tenisçiler sınırlı sayıda. Erkeklerde Marsel İlhan, ABD Açık'ta 3 kez (2009, 2011, 2015), Wimbledon'da 2 kez (2010, 2015) ve Fransa Açık (2011) ile Avustralya Açık'ta (2010) birer kez 2. tura yükseldi. Kadınlarda ise Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'ta 2 (2016, 2017) ve ABD Açık'ta 1 defa (2016) 2. tur heyecanı yaşadı.

Çiftlerde 3. tura yükselen tek isim: İpek Şenoğlu

Türk kadın tenisinde çiftlerde grand slamlerde 3. tura yükselen isim ise İpek Şenoğlu. Şenoğlu, çiftler kategorisinde 2004'te ABD'de ve 2009'da Wimbledon'da yabancı partneriyle birlikte 3. tura yükselme başarısı gösterdi.