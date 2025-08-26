DOLAR
41,02 -0,07%
EURO
47,75 -0,14%
ALTIN
4.452,41 -0,41%
BITCOIN
4.524.072,18 -0,54%

Zeynep Sönmez ABD Açık'ta 3. turun eşiğinde

ABD Açık'ta 2. tura çıkan Zeynep Sönmez, bir galibiyetle teklerde turnuvada 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi olacak.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:19
Zeynep Sönmez ABD Açık'ta 3. turun eşiğinde

Zeynep Sönmez ABD Açık'ta 3. turun eşiğinde

SALİH ULAŞ ŞAHAN - ABD Açık'ta 2. tura yükselerek Türk tenis tarihinde önemli bir adıma imza atan Zeynep Sönmez, bir sonraki maçında galip gelmesi halinde bu turnuvada teklerde 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi unvanını elde edecek.

ABD Açık'ta 2. tura çıktı

Sezonun son grand slam organizasyonu olan ABD Açık, New York'ta devam ediyor. Dünya sıralamasının 81. basamağından katılan 23 yaşındaki Zeynep, ilk turda ev sahibi ülkeden Katie Volynets'i 2-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı. Milli tenisçi, 2. turda Katie Boulter ile Marta Kostyuk arasındaki karşılaşmanın galibiyle eşleşecek.

Wimbledon'da tarih yazdı

Geçtiğimiz Wimbledon'da da dikkat çeken bir performans sergileyen Zeynep, ilk turda Rumen Jaqueline Cristian'ı set vermeden geçti ve 2. turda Çinli Xinyu Wang'ı 2-0 mağlup etti. 3. turda Rus Ekaterina Alexandrova'ya 2-0 yenilen milli tenisçi, Wimbledon'da teklerde 3. tur gören ilk Türk tenisçi ünvanını elde etti. Ayrıca Zeynep, 75 yıl sonra Bahtiye Musluoğlu'ndan sonra tüm grand slamlerde 3. tura yükselen ilk isim oldu.

Türk tenisinin grand slam karnesi

Bahtiye Musluoğlu ve Zeynep Sönmez dışında grand slamlerde teklerde ilerleyen Türk tenisçiler sınırlı sayıda. Erkeklerde Marsel İlhan, ABD Açık'ta 3 kez (2009, 2011, 2015), Wimbledon'da 2 kez (2010, 2015) ve Fransa Açık (2011) ile Avustralya Açık'ta (2010) birer kez 2. tura yükseldi. Kadınlarda ise Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'ta 2 (2016, 2017) ve ABD Açık'ta 1 defa (2016) 2. tur heyecanı yaşadı.

Çiftlerde 3. tura yükselen tek isim: İpek Şenoğlu

Türk kadın tenisinde çiftlerde grand slamlerde 3. tura yükselen isim ise İpek Şenoğlu. Şenoğlu, çiftler kategorisinde 2004'te ABD'de ve 2009'da Wimbledon'da yabancı partneriyle birlikte 3. tura yükselme başarısı gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada Maçına Hazır — Dünya Şampiyonası
2
Zeynep Sönmez ABD Açık'ta 3. turun eşiğinde
3
UEFA Konferans Ligi'nde play-off rövanşları yarın başlıyor
4
Arca Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın görevinden ayrıldı
5
Fenerbahçe'nin Benfica Maçı Kadrosu Açıklandı | Şampiyonlar Ligi Play-Off
6
Ertuğrul Doğan: Yeni Sezonda Mücadele, Disiplin ve Karakter
7
A Milli Erkek Basketbol Takımı Riga'ya Geldi — 2025 Avrupa Şampiyonası Hazırlığı

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)