Zeynep Yetgil'in Hedefi: Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya

Milli Güreşçi Zeynep Yetgil, Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

İstanbul Sultangazi Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olan milli güreşçi Zeynep Yetgil, 7-13 Nisan tarihleri arasında Slovakya'da gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman ve antrenörler Ayhan Sucu, Hakkı Gürel ve Namık Korkmaz yönetimindeki 32 sporcu, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kampta. 25 yaşındaki Zeynep, Avrupa Şampiyonası'nda 53 kiloda kürsünün en üst basamağında yer almayı arzuluyor.

Beden Eğitimi Öğretmeninin Etkisi

Zeynep Yetgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp sürecinin oldukça verimli geçtiğini belirtti. Güreşe, beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi ile 10 yaşında başlamış. “Öğretmenim gibi ben de beden eğitimi öğretmeni oldum. Hem güreş hayatıma devam ediyorum hem de öğretmenlik yapıyorum. Yaklaşık 15 yıldır güreş sporunun içerisindeyim.” dedi.

Önemli Başarılar

Zeynep, ilk büyük başarısını 2016 Dünya Şampiyonası’nda üçüncülük elde ederek elde ettiğini ifade etti: “Bu şekilde güreş serüvenim başladı. Takip eden yıllarda Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğünü kazandım. 2018’de Avrupa gençler ve 23 yaş altı şampiyonluğu ile dünya 23 yaş altı üçüncülüğü başarılarıma eklendi.”

Güreşçi, Avrupa Şampiyonası hazırlık döneminin çok iyi geçtiğini vurgulayarak, “Kadın güreşi 2016'dan itibaren büyük ivme kazandı. Başarılarımızın tesadüf olmadığını her yıl aldığımız kupa ve madalyalarla kanıtlıyoruz. Hedefimiz, büyüklerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bireysel dereceler elde etmek. Benim amacım orada şampiyon olup bayrağımızla zafer turu atmak.” şeklinde konuştu.

İstanbul Sultangazi Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan milli güreşçi Zeynep Yetgil, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Yetgil, AA muhabirine açıklama yaptı.

İstanbul Sultangazi Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan milli güreşçi Zeynep Yetgil, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Yetgil, AA muhabirine açıklama yaptı.