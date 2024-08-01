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Zhanle Pan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 100 Metre Serbestte Dünya Rekoru Kırdı

Çinli yüzücü Zhanle Pan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 100 metre serbestte altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:41
Zhanle Pan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 100 Metre Serbestte Dünya Rekoru Kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Heyecanı

2024 Paris Olimpiyatları'nda yüzme branşının 100 metre serbest disiplininde muhteşem bir performans sergilendi. Çinli yüzücü Zhanle Pan, dün akşam düzenlenen yarışta tarihe geçmeyi başardı.

Dünya Rekoru Kırıldı

La Defense Arena'da yapılan erkekler 100 metre serbest finallerinde, Zhanle Pan 46.40 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Dereceler

Yarışta Avustralyalı sporcu Kyle Chalmers, 47.48 saniyelik derecesiyle gümüş, Rumen yüzücü David Popovici ise 47.49 saniyelik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Bu başarı, Zhanle Pan'ın kariyerindeki en büyük anlardan biri olarak kaydedildi ve onu dünya yüzme sahnesinde parlayan bir yıldız haline getirdi.

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