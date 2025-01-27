Zihinsel Engelli Yüzücü Zeki Şahin Oruç 35 Madalya Kazandı

Zihinsel Engelli Yüzücü Zeki Şahin Oruç'tan Tarihi Başarı

27 yaşındaki engelli yüzücü Zeki Şahin Oruç, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen şampiyonada kazandığı altın madalya ile toplamda 35 madalyaya ulaştı. Oruç, milli formayı giymek ve uluslararası arenasında Türk Bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Yüzmede Büyük Başarılar

Yaklaşık 2,5 yıl önce spora adım atan Oruç, hem yüzme alanındaki başarıları hem de iş yerindeki azmiyle çevresine örnek olmaktadır. Sabah 08.00'de işine gidip, mesai sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı havuzda antrenman yapan Oruç, antrenörü Abdullah Oran ile milli formaya ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Büyüleyici Hayaller

Oruç, 50 metre kelebek disiplininde kazandığı altın madalyayla, Avrupa'da Türk Bayrağını dalgalandırma hayalini gerçekleştirmek istiyor. Oruç, 2011 yılında ekranlardan izlediği milli yüzücülerden etkilendiğini belirtiyor.

Destek İçin Çağrı

Oruç, "Özel çocuklarınıza, özel sporcularınıza destek verin. Onlara yüzme iyi gelir ve yeteneklerinin fark edilmesine yardımcı olur." diyerek özel sporculara destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Mesai Arkadaşlarından Tam Destek

Oruç'un işyerindeki mesai arkadaşları, onun azmini ve başarısını sahipleniyor. Muhammed Ceylan, "O bizim medarı iftiharımız, bizim gurur kaynağımız." diyerek Oruç'un başarısından gurur duyduğunu ifade etti. Arkadaşlarından Hande Kurban ise, Oruç'un azmiyle ilgili, "Türkiye Şampiyonu oldu. Kendisiyle çok gurur duyuyoruz." sözleriyle Oruç'a destek verdi.

Gelecekte Daha Büyük Hedefler

Zeki Şahin Oruç, ilerleyen dönemlerde Avrupa ve Dünya Şampiyonası hedefleriyle daha büyük başarılara imza atmayı umuyor. Türkiye'de özel sporcular arasında yeni şampiyonların ortaya çıkması için eğitici bir rol üstleniyor.