Ziraat Bankkart, 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nın Şampiyonu

Erkekler voleybolda düzenlenen 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası finalinde Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek kupayı kazandı.

Turnuvanın final maçı TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı. Ziraat Bankkart, setleri 25-22, 25-19, 23-25, 23-25 ve 15-13 olarak alarak karşılaşmayı 3-2 tamamladı ve şampiyonluğa ulaştı.

Maçın Detayları

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından yeni sezon öncesi düzenlenen dörtlü hazırlık turnuvasında finale yükselen iki ekip kıyasıya mücadele etti. Karşılaşma, heyecanlı anlara sahne oldu ve karar setine kadar gitti.

Şampiyonun Sözleri

Kupayı kazanan Ziraat Bankkart oyuncularından Vahit Emre Savaş, kucağında küçük kızı Aden ile AA muhabirine açıklamada bulundu. Vahit Emre, "Sezona, bu kupayı kazanarak çok güzel bir başlangıç yapmış olduk. Sezona böyle başlamanın bize moral olduğunu düşünüyorum. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Kupası var. Orada da inşallah bir kupa daha kazanmak nasip olur. Bu yıl tüm kupalara talibiz. Kazasız, belasız tüm takımlar adına güzel bir sezon diliyorum. Maç biraz git, gel oldu. Biraz yorgunduk, hem mental hem fiziksel mücadele veriyoruz. Şimdi bu yıl hedefimiz daha büyük, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz, hedefimiz orası, umarım her şey güzel olacak."

TSYD Ankara Şubesi'nin Değerlendirmesi

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan ise, kupanın ilkini geçen sene düzenlediklerini, yıllardır futbolda düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nı geçen yıl ve bu sene voleybola da taşıdıklarını hatırlatarak, "Voleybol TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nın bu yıl ikincisini düzenliyoruz. TSYD Ankara Şubesi olarak sporun her kesimine dokunmaya çalışıyoruz, voleybol da bunlardan birisi. Biliyorsunuz 58 yıldır yaptığımız futbol turnuvamız vardı. Bunu voleybola taşımak istedik. Bu kupayı voleybolda da nice 58 yıllara inşallah taşıyacağız. Güzel bir turnuva oldu. Türkiye'nin en iyi 4 takımı buradaydı. Maçlar da çok çekişmeli geçti. Final, gördüğünüz gibi karar setine gitti. TSYD olarak böyle bir organizasyonu düzenlemekten çok mutluyuz. İnşallah bunun devamı gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Cumhuriyet Kupası voleybol turnuvasının final maçında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Medicana oyuncusu Maicon França (sağda) rakipleriyle mücadele etti.