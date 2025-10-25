Ziraat Bankkart 3-0 Fenerbahçe Medicana | SMS Grup Efeler Ligi 1. Hafta

SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 22:15
Ziraat Bankkart 3-0 Fenerbahçe Medicana | SMS Grup Efeler Ligi 1. Hafta

Ziraat Bankkart 3-0 Fenerbahçe Medicana

SMS Grup Efeler Ligi — 1. Hafta

SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında, Ziraat Bankkart konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, sezonun açılış maçında net bir skorla galip gelerek lige güçlü bir başlangıç yaptı.

Sonuç: Ziraat Bankkart 3 - Fenerbahçe Medicana 0

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk hafta maçında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana...

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk hafta maçında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana takımları, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Medicana oyuncusu Mert Matic (5) rakibi ile Bedirhan Bülbül (7) mücadele etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk hafta maçında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor - Corendon Alanyaspor 0-0: İlk Yarı Golsüz Eşitlik
2
Alperen Şengün: EuroBasket 2025 'İnanılmaz' Bir Turnuva
3
İzmir'de Uluslararası Mr. Universe Vücut Geliştirme Yarışması gerçekleştirildi
4
Kocaelispor, Pendikspor'u 3-0 Geçti: Taşdemir'den Önemli Açıklamalar
5
Glint Manisa 88-79: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. Hafta
6
Ziraat Bankkart 3-0 Fenerbahçe Medicana | SMS Grup Efeler Ligi 1. Hafta
7
Sakaryaspor 1-0 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü | Trendyol 1. Lig 11. Hafta

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi