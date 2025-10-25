Ziraat Bankkart 3-0 Fenerbahçe Medicana

SMS Grup Efeler Ligi — 1. Hafta

SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında, Ziraat Bankkart konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, sezonun açılış maçında net bir skorla galip gelerek lige güçlü bir başlangıç yaptı.

Sonuç: Ziraat Bankkart 3 - Fenerbahçe Medicana 0

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk hafta maçında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana takımları, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Medicana oyuncusu Mert Matic (5) rakibi ile Bedirhan Bülbül (7) mücadele etti.