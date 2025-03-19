Ziraat Bankkart, CEV Kupası Finaline Yükseldi!

CEV Kupası'nda Başkent Temsilcisi Tarih Yazdı

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı finalinde İtalya'da 3-2 kaybettiği maçın rövanşında, Trentino Itas'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

İlk Set Rüzgarı

Mücadelenin ilk sayılarında her iki takım da hata yapmadan başlarken, setin başında 8-8 eşitliği sağlandı. Ziraat Bankkart, setin ortalarında 2 sayılık (15-13) avantaj yakaladı ve bu farkı sonlara doğru 5 sayıya (20-15) çıkardı. İyi oyununu sürdüren başkent temsilcisi ilk seti 25-17 önde tamamladı.

İkinci Setin Çekişmesi

İkinci sete hızlı başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 4 sayılık (6-2) bir avantaj elde ederek Trentino Itas Başantrenörü Fabio Soli'yi mola almaya zorladı. Ancak, Trentino Itas setin ortalarında dengeyi bularak eşitliği (16-16) sağladı. Ziraat Bankkart, son ana kadar çekişmeli geçen seti 25-23 ile kazandı.

Üçüncü Set Kırgınlığı

Üçüncü sette, defansif olarak iyi oynayan Trentino Itas, bloklardan elde ettiği sayılarla setin başlarında 3 sayılık (3-6) bir fark elde etti. İtalyan ekibi, setin ortasına doğru farkı 5 sayıya (6-11) çıkardı. Ancak, Ziraat Bankkart, Anderson'un servis turunda eşitliği yakalayarak durumu 13-13'e getirdi. Fakat setin sonlarında daha etkili oynayan Trentino Itas, üçüncü seti 25-17 kazandı.

Dördüncü Set ve Finale Yükseliş

Dördüncü sete 3-0'lık bir seriyle başlayan Ziraat Bankkart, çok geçmeden İtalyan ekibin karşılık vermesiyle 6-6 eşitliğe ulaştı. Setin ortalarında 2 sayı öne geçen (12-10) Ziraat Bankkart, setin sonlarına doğru farkı artırdı: 23-19. Mücadeleci ruhuyla dördüncü seti 25-20 kazanarak maçı 3-1'lik skorla bitirdi.

Taraftarlarla Kutlama ve MVP Ödülü

CEV Kupası yarı final maçında büyük bir zafer elde eden Ziraat Bankkart, maçın ardından voleybolcular, sevincini taraftarlarla birlikte kutladı. Maçın en değerli oyuncusu ise Wouter Ter Maat oldu.

Başkent temsilcisi, finalde Asseco Resovia (Polonya)-TOURS VB (Fransa) maçının galibiyle karşılaşacak.