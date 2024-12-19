Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda Galatasaray'ı Mağlup Ederek İlerledi

Göz Dolduran Performans: Ziraat Bankkart'tan Galatasaray'a Set Yok!

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta karşısında muhteşem bir performans sergileyerek 3-0 İlk Maçta Üstünlük Sağlanmıştı İstanbul'daki ilk maçta, Ziraat Bankkart Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek avantaj elde etmişti. Bu sonuç, rövanş maçı öncesinde takıma moral kaynağı oldu. Bir Üst Tura Yükseldiler Ziraat Bankkart, bu galibiyetle birlikte play-off turuna adını yazdırarak İspanya temsilcisi Guaguas Las Palmas ile eşleşti. Takım, bir sonraki maçta bu zorlu rakibi geçerek yeni bir başarı daha elde etmeyi hedefliyor.