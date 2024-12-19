Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda Galatasaray'ı Mağlup Ederek İlerledi

Göz Dolduran Performans: Ziraat Bankkart'tan Galatasaray'a Set Yok!
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta karşısında muhteşem bir performans sergileyerek 3-0 İstanbul'daki ilk maçta, Ziraat Bankkart Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek avantaj elde etmişti. Bu sonuç, rövanş maçı öncesinde takıma moral kaynağı oldu. Ziraat Bankkart, bu galibiyetle birlikte play-off turuna adını yazdırarak İspanya temsilcisi Guaguas Las Palmas ile eşleşti. Takım, bir sonraki maçta bu zorlu rakibi geçerek yeni bir başarı daha elde etmeyi hedefliyor.
İlk Maçta Üstünlük Sağlanmıştı
Bir Üst Tura Yükseldiler
İstanbul'daki ilk maçta, Ziraat Bankkart Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek avantaj elde etmişti. Bu sonuç, rövanş maçı öncesinde takıma moral kaynağı oldu.
Ziraat Bankkart, bu galibiyetle birlikte play-off turuna adını yazdırarak İspanya temsilcisi Guaguas Las Palmas ile eşleşti. Takım, bir sonraki maçta bu zorlu rakibi geçerek yeni bir başarı daha elde etmeyi hedefliyor.