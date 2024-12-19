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Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda Galatasaray'ı Mağlup Ederek İlerledi

Ziraat Bankkart, CEV Kupası 8'li finalde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 21:34
Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda Galatasaray'ı Mağlup Ederek İlerledi

Göz Dolduran Performans: Ziraat Bankkart'tan Galatasaray'a Set Yok!

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta karşısında muhteşem bir performans sergileyerek 3-0

İlk Maçta Üstünlük Sağlanmıştı

İstanbul'daki ilk maçta, Ziraat Bankkart Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek avantaj elde etmişti. Bu sonuç, rövanş maçı öncesinde takıma moral kaynağı oldu.

Bir Üst Tura Yükseldiler

Ziraat Bankkart, bu galibiyetle birlikte play-off turuna adını yazdırarak İspanya temsilcisi Guaguas Las Palmas ile eşleşti. Takım, bir sonraki maçta bu zorlu rakibi geçerek yeni bir başarı daha elde etmeyi hedefliyor.

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