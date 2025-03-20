Ziraat Bankkart Voleybol Takımı CEV Kupası Finalinde Asseco Resovia ile Karşılaşıyor

Ziraat Bankkart, CEV Kupası finalinde Asseco Resovia ile mücadele edecek. İlk maç Polonya'da, rövanş maç ise Ankara'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:50
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı CEV Kupası Finalinde Asseco Resovia ile Karşılaşıyor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Kupası finalinde Polonya temsilcisi Asseco Resovia ile mücadele edecek. Yarı finalde İtalya'nın Trentino Itas takımını eleyerek finale yükselen Ziraat Bankkart, Asseco Resovia'nın da Fransa'nın Tours takımını yenmesiyle karşılaşacak.

Final serisinin ilk maçı, 2 Nisan Çarşamba günü Polonya'nın Rzeszow şehrinde oynanacak. Rövanş maçı ise 9 Nisan Çarşamba günü Türkiye'nin başkenti Ankarada gerçekleşecek.

Geçen sezon CEV Kupası'nda şampiyonluk elde eden Asseco Resovia, bu kez Ziraat Bankkart karşısında unvanını korumaya çalışacak. Öte yandan, Ziraat Bankkart, bu önemli organizasyonda tarihindeki ilk şampiyonluk için sahne alacak.

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