Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine, TFF yetkilileri ve birçok kulüp temsilcisi katıldı.

Kura Çekimi Sonrası Açıklamalar

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekimi sırasında yaptığı konuşmada, önceki turlarda yaşanan heyecan dolu mücadelelere dikkat çekti. Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum."

Beşinci Turda Mücadele Edecek Ekipler

Toplamda 29 takımdan oluşan ve Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekibin katılacağı 5. eleme turu maçları, 17-18-19 Aralık tarihleri arasında tek maç eleme sistemi ile oynanacak.

5. Eleme Turu Eşleşmeleri