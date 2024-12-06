Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi Gerçekleşti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi Yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine, TFF yetkilileri ve birçok kulüp temsilcisi katıldı.
Kura Çekimi Sonrası Açıklamalar
TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekimi sırasında yaptığı konuşmada, önceki turlarda yaşanan heyecan dolu mücadelelere dikkat çekti. Otyakmaz, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum."
Beşinci Turda Mücadele Edecek Ekipler
Toplamda 29 takımdan oluşan ve Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekibin katılacağı 5. eleme turu maçları, 17-18-19 Aralık tarihleri arasında tek maç eleme sistemi ile oynanacak.
5. Eleme Turu Eşleşmeleri
- Erzurumspor FK - Sakaryaspor
- Gaziantep FK - 52 Orduspor FK
- İskenderunspor - Atakaş Hatayspor
- Muşspor - Onvo Antalyaspor
- Bucaspor 1928 - Göztepe
- Çorluspor 1947 - Kocaelispor
- Çaykur Rizespor - Artı Değer Vanspor FK
- Kırklarelispor - Adana Demirspor
- GMG Kastamonuspor - Sipay Bodrum FK
- Menemen FK - MKE Ankaragücü
- Esenler Erokspor - Uğur Okulları İstanbulspor
- Boluspor - 1461 Trabzon FK
- Corendon Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler
- Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor
- Central Hospital Ümraniyespor - Solwie Energy Fatih Karagümrük
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa
- Anagold 24 Erzincanspor - Ahlatcı Çorum FK
- TÜMOSAN Konyaspor - Karacabey Belediyespor
- Ankara Keçiörengücü - Net Global Sivasspor